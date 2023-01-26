FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Merkez Bankası 2023 enflasyon tahmini ne oldu, yüzde kaç? Merkez Bankası yılın ilk enflasyon tahminini açıkladı!

Merkez Bankası 2023 enflasyon tahmini ne oldu, yüzde kaç? Merkez Bankası yılın ilk enflasyon tahminini açıkladı!

26.01.2023 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası enflasyon tahmini son dakika açıklaması yapıldı. Bugün saat 10.30'da gerçekleştirilen toplantı sonrası TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu tarafından yapılan açıklama sonrası konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki, Merkez Bankası 2023 enflasyon tahmini ne oldu, yüzde kaç? Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 22,3 ile sabit kaldı. İşte detaylar...

Merkez Bankası 2023 enflasyon tahmini ne oldu, yüzde kaç? Merkez Bankası yılın ilk enflasyon tahminini açıkladı!

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun yarın detaylarını açıkladı. Merkez Bankası 2023 enflasyon tahminini yüzde 22,3'te tuttu. İşte, Kavcıoğlu'nun yaptığı açıklama ve detaylar...

MERKEZ BANKASI 2023 ENFLASYON TAHMİNİ NE OLDU?

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 22,3 ile sabit kaldı.

MERKEZ BANKASI 2023 ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE KAÇ?

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu,konuya ilişkim yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Enerji fiyatları şoku 2022 yılında başta enflasyon olmak üzere tüm ekonomik göstergeleri etkileyen bir boyut kazanmıştır. Son dönemde enerji fiyatlarında önemli gerilemelerle birlikte normalleşme eğilimi görülmeye başlanmıştır. 2023 yılına ilişkin enflasyon beklentileri ülkemizde de olduğu gibi bir çok ülkede aşağı yönlü güncellenmeye başlanmıştır. Büyüme oranları öncü göstergelere göre toparlanma eğilimi göstermektedir. Büyümenin sağlam temeller üzerinde gerçekleştiğini görmekteyiz

Enflasyondaki yavaşlama çekirdek enflasyon ile de desteklenmektedir. Enflasyonun ana eğilimine yönelik göstergelerimiz belirgin yavaşlamayı teyit etmektedir. Enflasyondaki yavaşlama beklentilere de yansımıştır. Ekim ayından itibaren üretici fiyatları yıllık artış oranları sert bir düşüş sergilemiştir. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş ile birlikte fiyatlama davranışlarının da ekonomik temellerle uyumlu hale geldiğini göreceğiz..."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2023 için enflasyon tahmini belli oldu! 2023 için enflasyon tahmini belli oldu!
EYT'de ilk maaş ne zaman yatar? AçıkladıEYT'de ilk maaş ne zaman yatar? Açıkladı
Vergi borcuna, kredilere yapılandırma! Bakan Nebati detayları açıkladı: 48 ay taksit imkanı getiriliyorVergi borcuna, kredilere yapılandırma! Bakan Nebati detayları açıkladı: 48 ay taksit imkanı getiriliyor
Anahtar Kelimeler:
son dakika merkez bankası enflasyon

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu reddetti: Bunu kabul etmiyorum

Kılıçdaroğlu reddetti: Bunu kabul etmiyorum

Beklenen gün geldi! 30 gün içinde başvuru, 60 gün içinde atama...

Beklenen gün geldi! 30 gün içinde başvuru, 60 gün içinde atama...

Sercan Yıldırım'dan olay yaratan itiraf!

Sercan Yıldırım'dan olay yaratan itiraf!

Talepleri yeni düzenlemede yer buldu! EYT ile birlikte emekli olabilecekler

Talepleri yeni düzenlemede yer buldu! EYT ile birlikte emekli olabilecekler

Orta gelirliye konut kampanyası Meclis'ten geçti! Fiyat arttırana ceza yolda! En az ödeyecekleri rakam...

Orta gelirliye konut kampanyası Meclis'ten geçti! Fiyat arttırana ceza yolda! En az ödeyecekleri rakam...

Benzin ve motorine zam sonrası çifte indirim!

Benzin ve motorine zam sonrası çifte indirim!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Altınyıldız'da %60 kış indirimi! Beyler tarzınıza hava katacak parçaları keşfetmeye ne dersiniz?

Altınyıldız'da %60 kış indirimi! Beyler tarzınıza hava katacak parçaları keşfetmeye ne dersiniz?

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Kalitesiyle nam salmış markaların şık tasarımlı spor ayakkabılarındaki indirimi kaçırmayın!

Kalitesiyle nam salmış markaların şık tasarımlı spor ayakkabılarındaki indirimi kaçırmayın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.