Merkez Bankası 2023 enflasyon tahmini ne oldu, yüzde kaç? Merkez Bankası yılın ilk enflasyon tahminini açıkladı!

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun yarın detaylarını açıkladı. Merkez Bankası 2023 enflasyon tahminini yüzde 22,3'te tuttu. İşte, Kavcıoğlu'nun yaptığı açıklama ve detaylar...

MERKEZ BANKASI 2023 ENFLASYON TAHMİNİ NE OLDU?

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 22,3 ile sabit kaldı.

MERKEZ BANKASI 2023 ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE KAÇ?

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu,konuya ilişkim yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Enerji fiyatları şoku 2022 yılında başta enflasyon olmak üzere tüm ekonomik göstergeleri etkileyen bir boyut kazanmıştır. Son dönemde enerji fiyatlarında önemli gerilemelerle birlikte normalleşme eğilimi görülmeye başlanmıştır. 2023 yılına ilişkin enflasyon beklentileri ülkemizde de olduğu gibi bir çok ülkede aşağı yönlü güncellenmeye başlanmıştır. Büyüme oranları öncü göstergelere göre toparlanma eğilimi göstermektedir. Büyümenin sağlam temeller üzerinde gerçekleştiğini görmekteyiz

Enflasyondaki yavaşlama çekirdek enflasyon ile de desteklenmektedir. Enflasyonun ana eğilimine yönelik göstergelerimiz belirgin yavaşlamayı teyit etmektedir. Enflasyondaki yavaşlama beklentilere de yansımıştır. Ekim ayından itibaren üretici fiyatları yıllık artış oranları sert bir düşüş sergilemiştir. Önümüzdeki dönemde enflasyondaki düşüş ile birlikte fiyatlama davranışlarının da ekonomik temellerle uyumlu hale geldiğini göreceğiz..."

