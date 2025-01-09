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Merkez Bankası 2024'te düğmeye bastı! 55 kuruluş radara girdi: 160 milyon lira ceza kesti!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
09.01.2025 08:37
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılındaki ödeme ve elektronik para kuruluşlarına yönelik denetimlerinin sonuçlarını duyurdu. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, 55 kuruluşa toplamda 160,3 milyon lira idari para cezası verildi. İşte ayrıntılar...

Merkez Bankası 2024'te düğmeye bastı! 55 kuruluş radara girdi: 160 milyon lira ceza kesti!

2024 yılının bitmesi ile geçmiş yıla yönelik raporlarda yayımlanmaya devam ediyor. Merkez Bankası'nın da, " 2024 Yılında Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının Gözetim ve Denetim Sonuçları" yayımlandı.

2024 YILINDA DENETİMLER KESİNTİSİZ SÜRDÜ

Merkez Bankası, 2024 yılında da ödeme ve elektronik para kuruluşlarının güvenli, kesintisiz, etkin ve verimli bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla gözetim ve denetim faaliyetlerine devam edildiğinin altını çizdi.

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Merkez Bankası, 2024 yılını şu şekilde özetledi:

"TCMB, 8 şirkete ödeme ve elektronik para kuruluşları alanında faaliyet izni, 7 kuruluşa faaliyet genişletme onayı, 5 kuruluşa pay devir izni vermiştir. 1 faaliyet izni geçici olarak durdurulurken 1 faaliyet izni iptal edilmiştir"

160 MİLYON LİRA CEZA KESTİ

Denetim ve gözetim faaliyetleri sonucunda ise Merkez Bankası, 55 kuruluşa toplamda 160,3 milyon TL tutarında idari para cezası uyguladı.

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TEKNİK İNCELEMELER YAPILDI

Ayrıca, izinsiz ödeme hizmeti faaliyeti gerçekleştirildiğinden şüphelenilen kişi ve kuruluşlara 280'nin üzerine teknik inceleme başlatıldı. Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamada şu ayrıntılar yer aldı:

"İnceleme sonucunda tespit edilen 6493 sayılı Kanun kapsamındaki suçlar ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılıklarına yazılı başvuruda bulunulmuştur. TCMB tarafından ayrıca, kamuoyunu aydınlatmak amacıyla, ödeme ve elektronik para kuruluşları, ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı ile ilgili toplam 1.224 adet bilgi edinme başvurusu cevaplanmıştır. Tüm bu çalışmalarla, bir yandan sektörün güçlendirilmesi diğer yandan da tüketici haklarının korunması hedeflenmektedir. TCMB, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının güvenli bir finansal ekosistemde faaliyet göstermesini sağlamak üzere ulusal ve uluslararası düzenleme ve standartlara uyuma yönelik gözetim ve denetimini kararlılıkla sürdürecektir"

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Hissenet
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Merkez Bankası
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