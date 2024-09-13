Merkez Bankası açıkladı: En çok o harcamalar için kart kullanımında artış sürüyor...

Yüksek enflasyon nedeniyle alım gücünde düşüş yaşayan vatandaşlar kredi kartı kullanımını artırmaya başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 6 Eylül haftasında yaşanan kredi kartı harcamalarının verisini açıkladı.

OKULLAR AÇILINCA KART KULLANIMLARI ARTTI!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, 6 Eylül haftasında banka ve kredi kartlarının toplam işlem tutarı önceki haftaya göre yüzde 0,6 artışla 324,4 milyar TL'ye yükseldi.

6 Eylül haftasında vergi ve BES ödemeleri 5,3 milyar TL azalışla aşağı yönlü etkide bulundu.

İç tüketimin seyri açısından takip edilen veriler, harcamalardaki artışın ilgili dönemde genele yayılmadığını gösterdi. 6 Eylül haftasında en belirgin haftalık yükselişler, eğitim/kırtasiye/ofis malzemeleri, hizmet sektörleri ve yapı malzemeleri harcamaları gruplarında görüldü.

AKARYAKIT İÇİN HARCAMA AZALDI

Harcamaları azalan alt gruplar arasında ise elektrik-elektronik ve akaryakıt harcamaları öne çıktı.

Bu işlemlerden ayrı olarak açıklanan internet üzerinden kredi kartı ile yapılan alışverişlerde ise haftalık 1,3 milyar TL azalışla 91,7 milyar TL'ye düşüş kaydedildi.

Ekonomist Haluk Bürümcekçi, internet dahil, vergi ve BES ödemeleri hariç toplam alışverişin son dört haftalık ortalamasının yıllık değişimi ise yüzde 74,1 seviyesine hızlanmış göründüğüne dikkat çekti.