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  4. Merkez Bankası açıkladı! FAST sistemi işlem üst limiti 4 Ağustos'tan sonra artırılacak

Merkez Bankası açıkladı! FAST sistemi işlem üst limiti 4 Ağustos'tan sonra artırılacak

09.07.2021 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), FAST sistemi işlem üst limitinin artırılacığını, Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının FAST sistemine katılım başvuruları alınmaya başlandığını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 7/24 para gönderme sistemi olan FAST sisteminde 1.000 TL olan işlem tutar limitinin 4 Ağustos 2021 tarihinde 2.000 TL’ye yükseltileceğini duyurdu.

4 AĞUSTOS'TA FAST İLE GÖNDERİM LİMİTİ İKİ KATINA ÇIKIYOR

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi;

"TCMB iç kaynaklarınca geliştirilen ve 8 Ocak 2021 tarihi itibarıyla kullanıma açılan yeni nesil, 7/24, anlık ödeme sistemi Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sisteminde günlük ortalama 2 milyon adet anlık ödeme, müşteri hesapları arasında bir saniyeden daha kısa bir süre içerisinde gerçekleştirilmektedir.

Ödemelerin, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN), telefon numarası ve e-posta adresi ile kolay ve hızlı bir şekilde başlatılması için Kolay Adresleme Sistemine kayıt olan kullanıcı sayısı ise 11,3 milyona ulaşmıştır. Sistemin sorunsuz işleyişi ve yaygınlaşması gözetilerek hâlihazırda 1.000 TL olan işlem tutar limiti 4 Ağustos 2021 tarihinde 2.000 TL’ye yükseltilecektir.

İlerleyen dönemde tutar limitinin daha da yükseltilmesi hedeflenmektedir. Diğer taraftan, bankaların yanı sıra 6493 Sayılı Kanun kapsamındaki Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşlarının FAST Sistemine katılmaları için gerekli olan teknik hazırlıklar ve düzenlemeler hayata geçirilmiş olup, katılım talepleri alınmaya başlanmıştır. Sisteme katılım için gerekli olan teknik ve operasyonel şartları sağlayan ve testlerde başarılı olan kuruluşların FAST Sistemine katılmaları mümkün olacaktır. Söz konusu gelişmelerin, finansal teknolojilerde rekabet ve yeniliğin önünü açarak, bu teknolojilerin hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesini sağlayacağı ve dijital ekonomi hedefi doğrultusunda çok önemli katkılarda bulunacağı değerlendirilmektedir. Sisteme ilişkin daha detaylı bilgiye ve tanıtım içeriğine https://fast.tcmb.gov.tr adresinden erişilebilmektedir."

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Anahtar Kelimeler:
TCMB
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
1 yılda 2 katına çıkmayan bişey kaldımı ?
iyi oldu, aslında limit olmaması gerekiyor , ama bunada şükür
aldıginiz işlem ücretide 2 katına çikmaz umarim

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