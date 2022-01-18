Merkez Bankası açıkladı: Konut fiyat artışında yeni rekor! Metrekaresi 9 bin liradan başlıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kasım ayına ilişkin konut fiyat endeksini yayımladı.

Buna göre Kasım'da konut fiyatları yıllık yüzde 50,5 artarak rekor seviyeye yükseldi. Enflasyondan arındırılmış artış ise yüzde 19,7 olarak kaydedildi.

Ekim ayında yıllık artış yüzde 40'a ulaşmıştı.

TCMB verilerine göre Kasım ayında konut fiyatları bir önceki aya göre yüzde 9 artış gösterdi. Türkiye genelinde yeni konutlar fiyat endeksi Kasım'da bir önceki yıla göre yüzde 58,9 yükseldi. Yeni olmayan konutlarda ise fiyatların aynı dönemde yıllık yüzde 48,7 arttığı görüldü.

Türkiye genelinde birim fiyat Kasım'da 5 bin 857 TL oldu.

EN HIZLI ARTIŞ İSTANBUL'DA

Kasım ayında konut fiyatlarında üç büyükşehir arasında en hızlı yıllık artış yüzde 50,9 ile İstanbul'da yaşandı. İstanbul'u yüzde 49,5 ile İzmir, yüzde 46,3 ile Ankara izledi.

İstanbul'da yeni konutlarda yıllık fiyat artışı Kasım'da yüzde 60 olurken, İzmir'de bu rakam yüzde 58,2; Ankara'da ise yüzde 56,5 olarak kaydedildi. Yeni olmayan konutlarda ise İstanbul'daki yıllık fiyat artışı yüzde 50,1; İzmir'de yüzde 45,7; Ankara'da ise yüzde 44,3 oldu.

TCMB verilerine göre Kasım'da İstanbul'da metrekare başına birim fiyat 9 bin 151 TL, İzmir'de 6 bin 882 TL, Ankara'da ise 4 bin 207 TL olarak gerçekleşti.



