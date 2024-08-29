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Merkez Bankası açıkladı: Ticari gayrimenkul fiyatları reel olarak düşüyor... İstanbul'da fiyatlar artıyor

29.08.2024 12:01
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılı ikinci çeyreğine ait Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi (TGFE) verileri yayımladı. Verilere göre, Türkiye genelinde gayrimenkul fiyat endeksi bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,3 arttı.

Merkez Bankası açıkladı: Ticari gayrimenkul fiyatları reel olarak düşüyor... İstanbul'da fiyatlar artıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılının ikinci çeyreğine ait Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi (TGFE) verilerini açıkladı.

Merkez'in verilerine göre, 2024 yılı ikinci çeyreğinde, Türkiye genelinde TGFE bir önceki çeyreğe göre yüzde 7,3 artarken, bir önceki yılın aynı dönemine göre nominal olarak yüzde 64,7 artış, reel olarak ise yüzde 4,4 düşüş kaydetti.

REEL OLARAK DÜŞÜŞ VAR!

2024 yılı ikinci çeyreğinde Türkiye genelinde Dükkan Fiyat Endeksi bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,0 yükselirken, bir önceki yılın aynı dönemine göre nominal olarak yüzde 66,7 arttı; reel olarak ise yüzde 3,2 geriledi.

GEÇEN SENEYE GÖRE ARTTI

Aynı dönemde, Ofis Fiyat Endeksi bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,8 artarken, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 54,2 artış, reel olarak ise yüzde 10,5 azalış gösterdi.

ÜÇ BÜYÜK KENTTE FİYATLAR YÜKSELİYOR

İstanbul, Ankara ve İzmir’in ticari gayrimenkul fiyat endeksleri, 2024 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre sırasıyla yüzde 3,0, 11,1 ve 5,9 oranlarında artış kaydetti.

Endeks değerleri, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre İstanbul’da yüzde 51,5, Ankara’da yüzde 72,1 ve İzmir’de yüzde 62,0 oranında artış gösterdi.

(AA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası dükkan
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