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Merkez Bankası açıkladı: Vatandaşın enflasyon beklentisinde gerileme sürüyor

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
26.12.2024 10:25
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Sektörel Enflasyon Beklentileri" anketi sonuçlarını yayımladı. Buna göre, vatandaşın 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi, aralık ayında da düşüşünü sürdürdü ve hane halkı için 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 63,1 oldu.

Merkez Bankası açıkladı: Vatandaşın enflasyon beklentisinde gerileme sürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Sektörel Enflasyon Beklentileri" anketi sonuçlarını paylaştı. Aralık ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,1 puan azalarak yüzde 27,1 seviyesine, reel sektör için 0,2 puan azalarak yüzde 47,6 seviyesine, hanehalkı için 1 puan azalarak yüzde 63,1 seviyesine geriledi.

Enflasyon

ENFLASYONUN DÜŞME BEKLENTİSİ DEVAM EDİYOR

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 26,3 seviyesinde gerçekleşti.

Anahtar Kelimeler:
TCMB enflasyon beklentisi
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