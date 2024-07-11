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Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması: "Ana eğilim geriledi"

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
11.07.2024 14:18
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan enflasyon değerlendirmesi geldi. Bakan Karahan enflasyonda ana eğilimin gerilediğine işaret etti. Karahan sıkı para politikası duruşunun da devam ettiğini belirtti.

Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması: "Ana eğilim geriledi"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, JPMorgan yatırımcı toplantısındaki sunumunda enflasyonda ana eğilimin gerilediğini ifade ederek, “Enflasyonun yılın ikinci yarısında düşeceğine dair artan bir konsensus var” değerlendirmesini yaptı.

Karahan, sıkı para para politikası duruşunun devam ettiğini belirterek, "Enflasyon göstergeleri ana eğilimin gerilediğine işaret ediyor. Yurt içi talep normalleşme işaretleri gösteriyor. Sürdürülebilir bir dezenflasyon döneminin eşiğindeyiz" dedi.

Cari işlemler dengesinde iyileşmenin devam ettiğini belirten Karahan, "Yurt içi swaplardaki düşüş parasal aktarım mekanizmasını güçlendirdi. Çeşitli araçlar kullanarak fazla likiditeyi aktif olarak sterilize ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Karahan, tüketici kredilerinde büyümenin ılımlı hale geldiğini, ticari krediler tarafında ise TL kredilerin öncülüğünde büyümenin önemli ölçüde yavaşladığını belirtti.

Express
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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Merkez Bankası Fatih Karahan
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