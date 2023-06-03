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Merkez Bankası Başkanı kim olacak? Şimşek'in ardından Hafize Gaye Erkan'ın ismi konuşuluyor! Tarihe geçecek

03.06.2023 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından gözler yeni kabineye çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu akşam açıklaması beklenen kabinede ekonominin başında Mehmet Şimşek'in olacağı konuşulmaya başlandı. Şimşek isminin geçmesiyle birlikte birlikte piyasalarda pozitif hava hakim oldu. Şimşek'in göreve gelirse Merkez Bankası Başkanı olarak Hafize Gaye Erkan ile çalışmak istediği ortaya çıktı. Erkan görevi kabul edip Türkiye'ye dönerse Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olacak.

Merkez Bankası Başkanı kim olacak? Şimşek'in ardından Hafize Gaye Erkan'ın ismi konuşuluyor! Tarihe geçecek

Piyasalarda Mehmet Şimşek isminin yarattığı rüzgar devam ediyor. Şimşek'in göreve gelmesiyle birlikte Merkez Bankası Başkanı olarak Hafize Gaye Erkan'ın getirileceği konuşuluyor. 1982 doğumlu olan Erkan 41 yaşında. 2017'de ABD'de Banka Başkanlığı'na yükselince ismi 'müthiş Türk kızı' olarak anılmaya başlanmıştı.

ŞİMŞEK, ERKAN İLE ÇALIŞMAK İSTİYOR

ABD medyası ona 'müthiş Türk kızı' diyor. Finans dünyasında Hafize Gaye Erkan'dan çok güvenilir bir isim diye bahsediliyor. Seçimlerin ardından gözler yeni oluşacak kabineye geçti. Ekonominin başına Mehmet Şimşek bekleniyor. Şimşek'in göreve gelirse Merkez Bankası Başkanı olarak Hafize Gaye Erkan ile çalışmak istediği ortaya çıktı.

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ABD'NİN EN GENÇ FİNANS PROFESÖRÜ OLDU

1982 doğumlu olan Erkan, İstanbul Erkek Lisesi'ni ikincilikle, Boğaziçi Üniversitesi'ni birincilikle bitirip tam burslu olarak ABD'ye gitti. Erkan, ABD'nin en genç finans profesörü olup iş dünyasında başarı basamaklarını hızla çıktı, banka başkanlığına kadar yükseldi, finans alanında önemli kadınlar listesine girdi.

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İLK KADIN BAŞKAN OLACAK

Erkan görevi kabul edip Türkiye'ye dönerse Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olacak.

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