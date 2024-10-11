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Merkez Bankası beklenti anketinin sonuçlarını açıkladı İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
11.10.2024 10:10
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Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 72 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2024 yılı Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı. Merkez'in anketinde ise yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 43,14'ten yüzde 44,11'e yükselirken, dolar tahmini ise 37,16 TL'den 36,63 TL'ye geriledi.

Merkez Bankası beklenti anketinin sonuçlarını açıkladı İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 72 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2024 yılı Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı.

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ENFLASYON TAHMİNİ YÜKSELDİ!

Ankete göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 43,14'ten yüzde 44,11'e yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 27,49 iken, bu anket döneminde yüzde 27,44'e geriledi.

FAİZ BEKLENTİSİ

Katılımcıların ay sonu gecelik faiz beklentisi ise bir önceki döneme göre yüzde 50,83 iken; bu anket döneminde yüzde 50 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 50,00 olarak gerçekleşti.

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KUR TAHMİNİ DÜŞTÜ

Ayrıca yıl sonu döviz kuru beklentisi ise bir önceki dönemde 37,16 TL iken bu dönemde 36,63 dolar oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 42,43 TL iken, bu anket döneminde 42,73TL olarak gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİSİ GERİLEDİ

GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,2 iken, bu anket döneminde yüzde 3,1 olarak güncellendi. GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 3,4'ten yüzde 3,3'e geriledi.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Merkez Bankası
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