Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihalelerine yeniden başlıyor

TCMB, internet sitesinde Türk Lirası Likidite Yönetimine İlişkin duyuru yayımladı. Yapılan duyuruda Merkez Bankası, 20 Mart 2025 tarihinde ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlanmasına karar verildiğini duyurdu.

Merkez Bankası'nın duyurusunda şu ifadeler yer alıyor:



"20 Mart 2025 tarihinde ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlanmasına karar verilmiştir. Fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedefleri doğrultusunda, likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır