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SON DAKİKA | Merkez Bankası duyurdu! Cari denge Haziran’da 674 milyon dolar fazla verdi

11.08.2023 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Merkez Bankası, Haziran ayı ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre cari denge Haziran’da 674 milyon dolar fazla verdi.

SON DAKİKA | Merkez Bankası duyurdu! Cari denge Haziran’da 674 milyon dolar fazla verdi

Son dakika: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haziran ayı ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Haziran ayında cari işlemler hesabı 674 milyon dolar fazla kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 5 milyar 584 milyon dolar fazla verdi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI 3 MİLYAR 697 MİLYON DOLAR

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 3 milyar 697 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 5 milyar 19 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 4 milyar 203 milyon dolar oldu. Birincil gelir dengesi kalemi 799 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi de 151 milyon dolar net giriş kaydetti.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 135 milyon dolar olarak kaydedildi. Portföy yatırımları 1 milyar 797 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi ve devlet iç borçlanma senetleri piyasalarında sırasıyla 1 milyar 89 milyon dolar ve 46 milyon dolar net alış yaptığı görüldü. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 72 milyon dolar ve 3 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.
Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 686 milyon dolar net artış kaydetti.

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Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 1 milyar 653 milyon dolar net artış, Türk lirası cinsinden 757 milyon dolar net artış olmak üzere toplam 2 milyar 410 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak diğer sektörler 17 milyon dolar net kullanım gerçekleştirirken, Genel Hükümet ve bankalar sırasıyla 97 milyon dolar ve 458 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi. Resmi rezervlerde bu ay 11 milyar 200 milyon dolar net artış oldu.

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Merkez Bankası haziran

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