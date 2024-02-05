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Merkez Bankası duyurdu! FAST Ödeme İste Katman Servisi devreye alındı

05.02.2024 18:34 | Son Güncelleme:
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) Ödeme İste Katman Servisinin devreye alındığını bildirdi. Servis, ilerleyen fazlarda e-ticaret ödemeleri, e-talimat ödemeleri ve kurumsal fatura ödemeleri gibi çeşitli kullanım alanlarıyla ödemeler ekosisteminde birçok alanda katma değer oluşturacak.

Merkez Bankası duyurdu! FAST Ödeme İste Katman Servisi devreye alındı

TCMB duyurusuna göre, alacaklının borçludan FAST ödemesi talep etmesine imkan sağlayan FAST Ödeme İste Katman Servisi kullanıma açıldı.

BİRÇOK ALANDA KATMA DEĞER OLUŞTURACAK

İlk etapta kişiden kişiye ödemeler için üretime alınan katman servisi, 2 kişi arasında ödemenin alacaklı tarafından başlatılması için haberleşme ve onay mekanizması hizmeti sunarak para transferinin başlatılmasını sağlıyor.

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Ödeme İste Katman Servisi, kişiden kişiye ödemelere ilave olarak çeşitli iş modelleriyle birlikte çalışabilir bir tasarıma sahip.

Servis, ilerleyen fazlarda e-ticaret ödemeleri, e-talimat ödemeleri ve kurumsal fatura ödemeleri gibi çeşitli kullanım alanlarıyla ödemeler ekosisteminde birçok alanda katma değer oluşturacak.

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"HACİM GÜNDE 11 MİLYON"

7 gün 24 saat anlık ve güvenli para transferi imkanı sunan FAST Sistemi'nin katılımcı sayısının 2023 yılında 36’ya çıktığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ödemeler ekosisteminin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde nakit ve kartlara alternatif bir ödeme yöntemi olarak kullanılan FAST Sisteminin üretime alındığı ilk günden bu yana artan işlem hacmi ocak ayında günde ortalama 11 milyon olarak izlenmiştir. FAST sisteminin katman servisleri ile birlikte sunduğu yenilikçi teknolojilerle hem ödemeler alanında rekabet ve inovasyonu teşvik ederek yeni iş modellerinin önünü açacağı hem de kullanıcıların finansal durumlarını kolayca yönetip günlük hayatlarını kolaylaştırarak şeffaf, güvenli ve hızlı bir ödeme yöntemi olarak hizmet vermesi amaçlanmaktadır."

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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FAST Merkez Bankası
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