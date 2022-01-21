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Merkez Bankası duyurdu: Gözler 27 Ocak'ta

21.01.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası (TCMB) yılın ilk enflasyon raporu bilgilendirme toplantısını 27 Ocak'ta Ankara'da gerçekleştireceğini duyurdu.

Merkez Bankası duyurdu: Gözler 27 Ocak'ta

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Enflasyon Raporu 2022-I"in tanıtımı amacıyla 27 Ocak'ta Ankara'da bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, bankanın Ankara'daki idare merkezinde gerçekleştirilecek toplantı, saat 10.30'da Başkan Kavcıoğlu'nun sunumuyla başlayacak.

Kavcıoğlu, daha sonra basın mensupları ile ekonomistlerin sorularını yanıtlayacak. Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek toplantı, bankanın internet sitesinin yanı sıra resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Şahap Kavcıoğlu TCMB
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