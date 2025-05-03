Merkez Bankası duyurdu! Türk lirasına geçişi desteklemek için yeni kararlar...

Merkez Bankası'ndan Türk lirasına teşvik hamlesi! 3 Mayıs 2025 tarihli duyuruya göre, dövizden TL'ye geçişi teşvik etmeye yönelik alınan kararlar hem bankaları hem de ihracatçı firmaları yakından ilgilendiriyor.

Yapılan düzenlemeler kapsamında, yabancı para mevduatlara uygulanan zorunlu karşılık oranları tüm vadelerde 200 baz puan artırıldı. Ayrıca, yurt içi yerleşiklerle yapılan 1 yıla kadar vadeli yabancı para cinsinden repo işlemlerinden sağlanan fonlar için bu oran 400 baz puana çıkarıldı. Repo işlemlerinde hesaplama yöntemi de güncellendi.

TCMB, bankaların tüzel kişi TL mevduat oranlarını artırmalarını da hedefliyor. Bu kapsamda, TL mevduat payı yüzde 60’ın altında kalan bankalara, bu oranı aylık en az 0,3 puan artırma hedefi getirildi.

Zorunlu karşılıklarla ilgili bir diğer değişiklik ise, TL mevduat için tesis edilen karşılıklara yapılacak faiz ya da telafi ödemesine yönelik oldu. Yeni düzenlemeye göre, TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yüzde 84’ü yerine yüzde 86’sı oranında ödeme yapılacak.

TCMB, bu düzenlemelerle Türk lirasının kullanımını teşvik etmeyi ve finansal istikrarı güçlendirmeyi hedefliyor.

İşte Türk lirasına geçişi desteklemek için yeni kararlar...