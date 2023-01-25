Merkez Bankası enflasyon raporu ne zaman açıklanacak? Türkiye'nin 2023 ekonomi tahminleri belli oluyor! Gözler yılın ilk enflasyon rakamlarında

Merkez Bankası enflasyon raporu son dakika açıklaması yarın yapılacak. Türkiye'nin 2023 ekonomi tahminlerinin açıklanacağı kritik toplantı saat 10.30’da yapılacak. Yılın ilk enflasyon rakamları belli oluyor. Merkez Bankası enflasyon raporu için geri sayım sürüyor. İşte detaylar...
Merkez Bankası enflasyon raporu yarın (26 Ocak 2023 Perşembe günü) açıklanacak.
Toplantı saat 10.30’da başlaması bekleniyor.
Gözler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun yarın detaylarını açıklayacağı yılın ilk enflasyon raporu sunumuna çevrildi.