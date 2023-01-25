FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Merkez Bankası enflasyon raporu ne zaman açıklanacak? Türkiye'nin 2023 ekonomi tahminleri belli oluyor! Gözler yılın ilk enflasyon rakamlarında

Merkez Bankası enflasyon raporu ne zaman açıklanacak? Türkiye'nin 2023 ekonomi tahminleri belli oluyor! Gözler yılın ilk enflasyon rakamlarında

25.01.2023 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası enflasyon raporu son dakika açıklaması için geri sayım devam ediyor. Dolar/TL kuru 18,80 üzerindeki hareketine devam ediyor. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın ilk enflasyon raporu sunumunu yapacak ve 2023 enflasyon ve dolar/TL kuru tahminini açıklayacak. Peki, Merkez Bankası enflasyon raporu ne zaman açıklanacak? Türkiye'nin 2023 ekonomi tahminleri belli olacak. İşte, yılın ilk enflasyon rakamlarının belli olacağı tarih...

Merkez Bankası enflasyon raporu ne zaman açıklanacak? Türkiye'nin 2023 ekonomi tahminleri belli oluyor! Gözler yılın ilk enflasyon rakamlarında

Merkez Bankası enflasyon raporu son dakika açıklaması yarın yapılacak. Türkiye'nin 2023 ekonomi tahminlerinin açıklanacağı kritik toplantı saat 10.30’da yapılacak. Yılın ilk enflasyon rakamları belli oluyor. Merkez Bankası enflasyon raporu için geri sayım sürüyor. İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI ENFLASYON RAPORU NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Merkez Bankası enflasyon raporu yarın (26 Ocak 2023 Perşembe günü) açıklanacak.

Toplantı saat 10.30’da başlaması bekleniyor.

Gözler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun yarın detaylarını açıklayacağı yılın ilk enflasyon raporu sunumuna çevrildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zam farklarının yatacağı tarih belli oldu: 7.8 milyarlık ek gösterge farkı! Zam farklarının yatacağı tarih belli oldu: 7.8 milyarlık ek gösterge farkı!
İkinci el otomobilde yeni oyunİkinci el otomobilde yeni oyun
'40 bin TL'den aşağıya yapılamıyor' Hobi olarak başladı mesleği oldu'40 bin TL'den aşağıya yapılamıyor' Hobi olarak başladı mesleği oldu

En Çok Okunan Haberler

Karne hediyesi et haberi gündemden düşmüyor, minik Ayaz'a o sözleri işte böyle tekrar ettirmiş

Karne hediyesi et haberi gündemden düşmüyor, minik Ayaz'a o sözleri işte böyle tekrar ettirmiş

Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji uzmanından sağanak yağış ve kar uyarısı geldi

Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji uzmanından sağanak yağış ve kar uyarısı geldi

EYT'de ilk maaş ne zaman yatar? Açıkladı

EYT'de ilk maaş ne zaman yatar? Açıkladı

İki ayın zirvesinde: Benzinden sonra motorine de zam...

İki ayın zirvesinde: Benzinden sonra motorine de zam...

Ailesinin sattığı evi buldu, fiyatı öğrenince şoke oldu! 41 sene sonra aynı ev, aynı fiyat

Ailesinin sattığı evi buldu, fiyatı öğrenince şoke oldu! 41 sene sonra aynı ev, aynı fiyat

O kampanya sonrası fiyatlar uçtu! 15 günde...

O kampanya sonrası fiyatlar uçtu! 15 günde...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Flaş fırsat: Çok satan o şişme yelekte 130 TL'nin üzerinde indirim!

Flaş fırsat: Çok satan o şişme yelekte 130 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.