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Merkez Bankası enflasyonun hızını yavaşlatan sebebi açıkladı: Elektrik, doğal gaz, petrol…

06.12.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kasım ayında gıda grubu yıllık enflasyonundaki yükselişte taze meyve ve sebze ile süt ürünlerinin öne çıktığını, buna karşın grup geneline yayılan artışların devam ettiğini belirtti. TCMB Kasım ayı fiyat değerlendirmesinde yıllık enflasyondaki gerilemeyi enerji ve temel mal gruplarının sürüklediğini ifade etti.

Merkez Bankası enflasyonun hızını yavaşlatan sebebi açıkladı: Elektrik, doğal gaz, petrol…

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 1,5 yıl sonra ilk yavaşlamasını kaydeden enflasyona ilişkin değerlendirmesinde gıda grubu geneline yayılan artışların sürdüğünü belirtti. TCMB Kasım döneminde tüketici yıllık enflasyonundaki gerilemeyi enerji ve temel mal gruplarının sürüklediğini, aylık bazda gıda grubu fiyat gelişmelerinin öne çıktığını ifade etti. Yıllık enflasyonun temel mallarda tüm alt gruplarda düşüş kaydettiğine vurgu yapan TCMB enerji yıllık enflasyonunun baz etkisiyle gerilediğini, bu grupta aylık artışın da nispeten ılımlı seyrettiğini belirtti.

GIDADA YAYILMA VURGUSU

Gıda grubu yıllık enflasyonundaki yükselişte taze meyve ve sebze kaleminin yanı sıra süt ve süt ürünleri fiyatlarının öne çıktığını ifade eden TCMB grup geneline yayılan artışların da devam ettiğini belirtti.

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ENERJİDEKİ DÜŞÜŞLER GERİLEMEYE ÖNCÜLÜK ETTİ

Kasım döneminde hizmet grubunda yıllık enflasyonun kira ve haberleşmede yükseldiği diğer alt gruplarda gerilediği, kiraların mevsimsel etkilerden arındırılmış aylık artış oranının da yavaşladığı ifade edildi.

Elektrik, doğalgaz imalatının yanı sıra rafine petrol ürünleri ile ana metal sanayi fiyatlarındaki düşüşler öncülüğünde üretici fiyatlarında aylık artış oranının önemli ölçüde yavaşladığını vurgulayan TCMB, bu doğrultuda üretici yıllık enflasyonunun gerilediğini söyledi.


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Enflasyon Merkez Bankası

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