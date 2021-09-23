Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Merkez Bankası PPK faizi kaç oldu? Dolar kaç TL, ne kadar?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı merakla bekleniyordu. TCMB toplantı sonrası verdiği kararla faiz indirimine gitti. Peki Merkez Bankası PPK faizi kaç oldu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK toplantısının bugün gerçekleşmesi bekleniyordu. 23 Eylül Perşembe günü gerçekleşen toplantı sonrası karar çıktı. Faiz kararı saat 14.00 itibariyle açıkladı. Alınan kararla beraber Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yüzde 19 olan politika faizini yüzde 18'e düşürdü. Toplantı öncesi genel beklenti Eylül toplantısında faizin sabit tutulması yönündeydi.
23 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilecek olan PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketlerine göre, katılan 20 ekonomistten 18 ekonomist politika faizinin yüzde 19'da sabit bırakılmasını beklerken, 2 ekonomist politika faizinin 100 baz puan düşürüleceğini tahmin etmişti. Ağustos ayında gerçekleşen PPK toplantısında politika faizi yüzde 19 seviyesinde sabit tutulmuştu.
Faiz kararı sonrası dolarda bir artış yaşandı. Dolar saat 14:40 itibariyle 8,76 TL seviyesinde işlem görüyor. Alış fiyatı 8,7680 TL olan doların satış fiyatı ise 8,7718 TL.
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