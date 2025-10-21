FİNANS

Merkez Bankası faiz kararı beklentisi şekilleniyor: Uzmanlar farklı senaryoları değerlendiriyor

Merkez Bankası'nın Ekim ayı faiz kararı öncesinde piyasalarda belirsizlik hakim. Ekonomistler farklı senaryoları değerlendirirken, JPMorgan faiz indirimi beklentisini revize etti. Kararın dolar, altın ve borsa üzerindeki etkileri merakla bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim ayı faiz kararını Perşembe günü açıklayacak. Piyasalar, kararın ne yönde olacağına dair çeşitli senaryoları fiyatlamaya çalışırken, uzmanlar da farklı tahminlerde bulunuyor. Enflasyon verileri ve küresel ekonomik gelişmeler ışığında, TCMB'nin nasıl bir politika izleyeceği büyük önem taşıyor.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, ekim ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,50'ye çekmesini bekliyor. Olası bir faiz indiriminin dolar/TL kuru, Borsa İstanbul ve altın fiyatları üzerindeki etkileri yakından takip edilecek.

Öte yandan, JPMorgan, TCMB'nin faiz indirimi beklentisini 150 baz puandan 100 baz puana revize etti. Kurum, Ağustos ve Eylül aylarında gerçekleşen enflasyon sürprizlerini gerekçe göstererek, daha temkinli bir indirim bekliyor. JPMorgan, 2025 yıl sonu enflasyon beklentisini de yüzde 31,5'ten yüzde 32'ye yükseltti ve Aralık ayında da 100 baz puanlık bir indirim beklediğini açıkladı. Kurumun 2025 yıl sonu faiz öngörüsü ise yüzde 38,5 olarak belirlendi.

Piyasalar, TCMB'nin alacağı kararın ekonomik büyüme ve enflasyon üzerindeki etkilerini değerlendiriyor. Ayrıca, küresel piyasalardaki gelişmeler ve jeopolitik riskler de TCMB'nin karar alma sürecinde etkili olabilir.

Merkez Bankası'nın Ekim ayı faiz kararı, Türk ekonomisi için kritik bir dönüm noktası olabilir. Uzmanların farklı beklentileri ve piyasalardaki belirsizlik, kararın önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Kararın açıklanmasının ardından, dolar, altın ve borsa üzerindeki etkileri yakından izlenecek ve ekonomik göstergelerdeki değişimler dikkatle takip edilecek.

