Merkez Bankası faiz kararı belli oldu mu? PPK kararı açıklandı! İşte 2022 Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı!

Yılın ilk Merkez Bankası toplantısı piyasalar tarafından yakından takip edilmekte. Merkez Bankası tarafından alınacak olan faiz kararının piyasaları doğrudan etkilemesi bekleniyor. İlgiyle takip edilen karar 20 Ocak Perşembe günü saat 14:00’de açıklandı. İşte Ocak ayı TCMB PPK faiz kararı...

2022 OCAK AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Reuters anketine katılım gösteren 16 kurumun 15'i yapılacak olan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin sabit tutulmasını, bir kişi ise 50 baz puanlık indirim yapılmasını beklemekteydi. Merkez Bankası faiz kararı 20 Ocak Perşembe günü saat 14:00’de açıklandı.

OCAK AYI FAİZİ YÜZDE 14'TE SABİT TUTULDU

Faiz oranı Ocak ayı için yüzde 14 düzeyinde sabit tutuldu.

TCMB, faiz indirimlerine Eylül ayında başlamıştı ve Aralık ayında gerçekleştirdiği toplantıyla beraber toplamda 500 baz puan indirime gitmişti. Banka böylelikle, politika faizini yüzde 14 seviyesine çektmişti.

Piyasalarda ayrıca ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) faiz kararı ve sonrasında verilecek mesajlar da takip ediliyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası FED'in toplantısı da piyasaların odağında bulunuyor.

FED 25-26 Ocak 2022 tarihlerinde dünya piyasalarının beklediği ocak ayına ilişkin faiz kararını açıklayacak. Ayrıca Çin Merkez Bankası (PBoC), 1 senelik kredi referans faiz oranını (LPR) 10 baz puan indirerek yüzde 3,70'e çekmişti.



