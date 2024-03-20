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Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor! Piyasa tek bir görüşte birleşti

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
20.03.2024 10:36
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Geçtiğimiz ayki toplantısında faiz oranını yüzde 45 düzeyinde sabit tutan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı açıklanıyor. Merkez Bankası faiz kararı ne olacak, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? soruları merak edilirken detaylar netleşti. İşte ekonomistlerin Mart ayı politika faizi kararı için tahminleri ve haberin detayları...

Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor! Piyasa tek bir görüşte birleşti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 21 Mart Perşembe günü toplanacak. Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak.

Kurul, 22 Şubat'ta gerçekleştirdiği toplantıda, faiz oranının yüzde 45 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermişti.

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POLİTİKA FAİZİ CARİ AY SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 45

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 70 katılımcıyla gerçekleştirdiği mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, politika faizine ilişkin cari ay sonuna yönelik beklenti yüzde 45, 3 ay sonrası için ise yüzde 46,85 oldu.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 36,62'den yüzde 36,96'ya çıktı.

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