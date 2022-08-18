FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU? 2022 Ağustos ayı Merkez Bankası politika faizi yüzde kaç? TCMB'den son dakika açıklaması! 18 Ağustos 2022 Perşembe

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU? 2022 Ağustos ayı Merkez Bankası politika faizi yüzde kaç? TCMB'den son dakika açıklaması! 18 Ağustos 2022 Perşembe

18.08.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası faiz kararı son dakika olarak duyurdu. Bilindiği üzere TCMB önceki toplantıda politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tutulmuştu. Peki Merkez bankası faiz kararı ne oldu? 2022 Ağustos ayı Merkez Bankası politika faizi yüzde kaç? TCMB'den son dakika açıklaması ile detaylar haberimizde...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU? 2022 Ağustos ayı Merkez Bankası politika faizi yüzde kaç? TCMB'den son dakika açıklaması! 18 Ağustos 2022 Perşembe

Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili son dakika gelişmesi sonrası vatandaşlar internette "Merkez bankası faiz kararı ne oldu?", "2022 Ağustos ayı Merkez Bankası politika faizi yüzde kaç?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte TCMB faiz kararı açıklaması...

q1

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası (TCMB) piyasa beklentileri doğrultusunda faiz kararı açıklaması yaptı.

Geçtiğimiz ay Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası faiz kararını duyurmuştu. Faizleri yüzde 14'te sabit tutan Merkez Bankası'nın Ağustos ayı faiz kararına ilişkin beklentiler değişim olmayacağı yönündeydi.

Merak konusu olan Ağustos ayı faiz kararına ilişkin açıklama geldi.

q2

2022 AĞUSTOS AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Ağustos'ta politika faizi yüz baz puan düşürüldü. Son dakika açıklamasına göre Merkez Bankası faizleri yüzde 13'e düşürüldü.

q4

TEMMUZ AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), Temmuz ayı faiz kararını 21 Temmuz günü saat 14.00'te TCMB resmi internet sitesi üzerinden açıklamıştı. Merkez Bankası yüzde 14 olan faiz oranını sabit tuttuğunu duyurmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merkez Bankası faiz kararı sonrası gremse altın ne kadar oldu? Merkez Bankası faiz kararı sonrası gremse altın ne kadar oldu?
Çalışan milyonları kapsıyor! Hiçbir ücret ödenmeyecek: Kıdem tazminatı, ihbar, mesai, yıllık ve haftalık izinler… Çalışan milyonları kapsıyor! Hiçbir ücret ödenmeyecek: Kıdem tazminatı, ihbar, mesai, yıllık ve haftalık izinler…
Bugün iptal edilmişti: Benzin ve motorin…Bugün iptal edilmişti: Benzin ve motorin…
Anahtar Kelimeler:
son dakika Merkez Bankası Merkez Bankası faiz kararı TCMB faiz kararı merkez bankası faiz kararı ne oldu merkez bankası faiz kararı ne zaman tcmb faiz kararı ne zaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Trafikte yeni dönem! Artık izin verilmeyecek

Trafikte yeni dönem! Artık izin verilmeyecek

19 yaşındaki tıp öğrencisi Milyoner'e damga vurdu! O soru karşısında bakın ne yaptı

19 yaşındaki tıp öğrencisi Milyoner'e damga vurdu! O soru karşısında bakın ne yaptı

Yatırımcılar için fırsat oldu! Adeta patlama yaşandı

Yatırımcılar için fırsat oldu! Adeta patlama yaşandı

SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Sürpriz indirim! Dolar ve gram altın fiyatı…

SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: Sürpriz indirim! Dolar ve gram altın fiyatı…

Konut ve kira fiyatlarını düşürecek yeni adım!

Konut ve kira fiyatlarını düşürecek yeni adım!

Bakan Kirişci duyurdu! 'Sıfır faizli kredi kapsamına alındı'

Bakan Kirişci duyurdu! 'Sıfır faizli kredi kapsamına alındı'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Üç günde bu hale geldi! Burnu çürüdü

Üç günde bu hale geldi! Burnu çürüdü

Şoke eden iddia! ''15 yaşındaki öğrencisiyle...''

Şoke eden iddia! ''15 yaşındaki öğrencisiyle...''

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Kanseri 24 saat içinde yüzde 60 oranında azaltıyor

Kanseri 24 saat içinde yüzde 60 oranında azaltıyor

Yaşam savaşından korkunç fotoğraflar yayınladı

Yaşam savaşından korkunç fotoğraflar yayınladı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.