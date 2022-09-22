FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 2022 Eylül ayı Merkez Bankası son dakika faiz kararı yüzde kaç oldu?

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 2022 Eylül ayı Merkez Bankası son dakika faiz kararı yüzde kaç oldu?

22.09.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eylül ayı Merkez Bankası son dakika faiz kararı yüzde kaç oldu? Beklenen son dakika açıklaması Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yapıldı. Birçok vatandaş internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 2022 Eylül ayı Merkez Bankası son dakika faiz kararı yüzde kaç oldu? İşte merak edilen soruların yanıtı...

Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 2022 Eylül ayı Merkez Bankası son dakika faiz kararı yüzde kaç oldu?

Merkez Bankası faiz kararı son dakika açıklaması az önce yapıldı. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 2022 Eylül ayı Merkez Bankası son dakika faiz kararı yüzde kaç oldu?

tcmb kırmızı

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından faiz kararını açıkladı.

Merkez Bankası bir hafta vadeli Repo ihale faiz oranında (Politika Faizi) 100 baz puan indirime giderek, yüzde 12 seviyesine çekti.

Merkez Bankası temmuz ayında açıkladığı kararda 7. kez üst üste faizi yüzde 14'te sabit bırakmıştı, ağustos ayında ise faiz indirimine gitmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2008’den sonra ilk kez! Faiz oranında zirve...2008’den sonra ilk kez! Faiz oranında zirve...
Promosyonlarla ilgili flaş talimat! İlk adım atıldıPromosyonlarla ilgili flaş talimat! İlk adım atıldı
TOKİ'de ev taksitleri ne kadar artacak? TOKİ'de ev taksitleri ne kadar artacak?
Anahtar Kelimeler:
son dakika Merkez Bankası Merkez Bankası faiz kararı TCMB faiz kararı merkez bankası faiz kararı ne oldu merkez bankası faiz kararı saat kaçta merkez bankası faiz kararı toplantısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ateşli sahnelerden sonra yataktaki o sahne gündem oldu! "Gereksiz olmuş"

Ateşli sahnelerden sonra yataktaki o sahne gündem oldu! "Gereksiz olmuş"

Erdoğan'ın gösterdiği fotoğraf Miçotakis'i rahatsız etti

Erdoğan'ın gösterdiği fotoğraf Miçotakis'i rahatsız etti

Kırmızı et ve süt fiyatlarına yeniden zam!

Kırmızı et ve süt fiyatlarına yeniden zam!

2023 asgari ücret ne kadar olacak? Tahminler peş peşe geldi

2023 asgari ücret ne kadar olacak? Tahminler peş peşe geldi

SON DAKİKA | Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı belli oldu: Faiz indirimine ‘devam’

SON DAKİKA | Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı belli oldu: Faiz indirimine ‘devam’

TOKİ sosyal medyadan duyurdu! Taksit artışları...

TOKİ sosyal medyadan duyurdu! Taksit artışları...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Aşk çocuğu ona seslendi! ''Biz kraliyetin kara koyunlarıyız''

Aşk çocuğu ona seslendi! ''Biz kraliyetin kara koyunlarıyız''

Çocukları bile bile zehirliyorlar! Özel olarak tasarlandı

Çocukları bile bile zehirliyorlar! Özel olarak tasarlandı

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Kullanıyorsanız geçmiş olsun! İnsan yapımı en tehlikeli zehir

Kullanıyorsanız geçmiş olsun! İnsan yapımı en tehlikeli zehir

Evlilik yıldönümlerini kutladılar! 37 yıllık yaş farkı var ama...

Evlilik yıldönümlerini kutladılar! 37 yıllık yaş farkı var ama...

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.