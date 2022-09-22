Merkez Bankası faiz kararı son dakika açıklaması az önce yapıldı. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 2022 Eylül ayı Merkez Bankası son dakika faiz kararı yüzde kaç oldu?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından faiz kararını açıkladı.

Merkez Bankası bir hafta vadeli Repo ihale faiz oranında (Politika Faizi) 100 baz puan indirime giderek, yüzde 12 seviyesine çekti.

Merkez Bankası temmuz ayında açıkladığı kararda 7. kez üst üste faizi yüzde 14'te sabit bırakmıştı, ağustos ayında ise faiz indirimine gitmişti.

