Merkez Bankası faiz kararı ne yönde oldu? 2022 Ağustos ayı Merkez Bankası politika faizi yüzde kaç? TCMB'den flaş açıklama!

Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili son dakika gelişmesi sonrası detaylar merak konusu oldu. Vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne yönde oldu? 2022 Ağustos ayı Merkez Bankası politika faizi yüzde kaç? TCMB Merkez Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında yapılan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının sonrası yapılan açıklamanın detayları...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası (TCMB) piyasa beklentileri doğrultusunda faiz kararı açıklaması yaptı.

Geçtiğimiz ay Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası faiz kararını duyurmuştu. Faizleri yüzde 14'te sabit tutan Merkez Bankası'nın Ağustos ayı faiz kararına ilişkin beklentiler değişim olmayacağı yönündeydi.

Merak konusu olan Ağustos ayı faiz kararına ilişkin açıklama geldi.

2022 AĞUSTOS AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Ağustos'ta politika faizi yüz baz puan düşürüldü. Son dakika açıklamasına göre Merkez Bankası faizleri yüzde 13'e düşürüldü.

TEMMUZ AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), Temmuz ayı faiz kararını 21 Temmuz günü saat 14.00'te TCMB resmi internet sitesi üzerinden açıklamıştı. Merkez Bankası yüzde 14 olan faiz oranını sabit tuttuğunu duyurmuştu.

