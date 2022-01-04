Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Merkez Bankası toplantısı ne zaman?

Faiz kararı, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) tarafından yapılacak toplantı ile belli olacak. Merkez Bankası toplantısının ne zaman ve saat kaçta gerçekleştirileceği belli oldu. Merkez Bankası faiz kararının toplantının ardından açıklanması bekleniyor. İşte merak edilenler...

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Ocak ayında gerçekleştirilecek PPK toplantısının tarihinin 20 Ocak 2022 olduğu duyuruldu. Faiz kararının ise aynı gün 14.00'da açıklanması bekleniyor.

ARALIK AYINDA NE OLMUŞTU?

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini 100 baz puan indirmiş ve faizler yüzde 15'den 14'de düşürülmüştü.

TCMB tarafından yapılan yazılı açıklamada, salgın nedeniyle kapanmaların meydana gelmesinin belirsizlikleri artırdığını vurgulanmış ve şu ifadeler kullanılmıştı:

"Küresel talepteki toparlanma, emtia fiyatlarındaki yüksek seyir, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve taşımacılık maliyetlerindeki artış uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının yükselmesine yol açmaktadır. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmekle birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları artan enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğuna bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini değerlendirmektedir. Bu çerçevede, iktisadi faaliyet, iş gücü piyasası ve enflasyon beklentilerinde ülkeler arasında farklılaşan görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası iletişimlerinde ayrışma gözlenmekle birlikte, merkez bankaları destekleyici parasal duruşlarını sürdürmekte, varlık alım programlarına devam etmektedir. Milli gelir verileri ve öncü göstergeler yurt içinde iktisadi faaliyetin, dış talebin de etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret etmektedir. Aşılamanın toplumun geneline yayılması salgından olumsuz etkilenen hizmetler, turizm ve bağlantılı sektörlerin canlanmasına ve iktisadi faaliyetin daha dengeli bir bileşimle sürdürülmesine olanak tanımaktadır. İhracattaki artış eğiliminin güçlenmesiyle cari işlemler dengesinin 2022 yılında fazla vermesi öngörülmektedir. Cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin güçlenerek devam etmesi fiyat istikrarı hedefi için önem arz etmekte, bu bağlamda ticari ve bireysel krediler yakından takip edilmektedir."



