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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faizler düşecek mi yükselecek mi?

06.12.2021 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla gözler Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Merkez Bankası'nın faiz kararı piyasaların yönünü belirliyor. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, dolardaki hareketlilik nedeniyle piyasaya müdahale edildiği belirtilmişti. İşte detaylar...

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faizler düşecek mi yükselecek mi?

Faizlerin düşüp düşmeyeceği milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Dolarda görülen hareketliliğe ilişkin Merkez Bankası tarafından yapılan açılamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denilmişti. İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

Merkez Bankası tarafından alınacak karar, kurdaki hareketlilik nedeniyle büyük önem taşıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 16 Aralık Perşembe günü toplanacak. PPK faiz kararı 14.00'te açıklanacak.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faizler düşecek mi yükselecek mi?

BAŞKAN KAVCIOĞLU'NDAN DÖVİZE MÜDAHALE AÇIKLAMASI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu tarafından yapılan açıklamada, "Mevcut para politikası duruşumuzun birikimli etkilerini 2022'nin ilk yarısında gözlemleyeceğiz. Merkez Bankası'nın döviz piyasasına müdahelesinin amacı piyasadaki likidite koşullarını desteklemeye ve oynaklığı gidermeye yöneliktir. Faiz indirimi için sınırlı alanımız kaldı, bu alanı büyük ölçüde bitirdiğimizi düşünüyorum. " ifadelerini kullanıldı.

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