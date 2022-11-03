Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama!

Merkez Bankası faiz toplantısının ne zaman yapılacağı ve faiz kararının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Bilindiği üzere Merkez Bankası, son 3 ayda faizi 350 baz puan indirdi ve yüzde 10.5 seviyesine çekti. Faiz kararı ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? İşte merak edilenler...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Para Politikası Kurulu bu ayki toplantısını 24 Kasım'da olacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA!

Faiz kararı haberleri sıklıkla takip ediliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2021 yılının son 4 ayında 500 baz puanlık indirimle faizi yüzde 19'dan yüzde 14'e çekmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başkanlık sistemine geçmemiz ile beraber Türkiye'ye istikrar geldik. Sağlıklı bir ekonomiyle yolumuza devam ediyoruz. Faizi tek haneli rakamlara çekiyoruz." dedi.



