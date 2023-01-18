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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, Para Politikası Kurulu Toplantısı hangi gün? Gözler Merkez Bankası faiz kararında!

18.01.2023 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası faiz kararının ne zaman açıklanacağı vatandaşlar tarafından merak konusu olurken birçok kişi de Para Politikası Kurulu Toplantısı ile ilgili araştırmalarına hız verdi. 2023 yılının ilk toplantısının tarihleri belli oldu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Para Politikası Kurulu Toplantısı hangi gün? Gözler Merkez Bankası faiz kararı için yapılacak açıklamada. İşte detaylar...

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, Para Politikası Kurulu Toplantısı hangi gün? Gözler Merkez Bankası faiz kararında!

Merkez Bankası faiz kararı tarihi merak edildi. Kritik toplantıda alınacak karar ekonominin ve piyasaların gidişatını şekillendirecek. Merkez Bankası faiz kararı toplantısı 19 Ocak 2023 tarihinde yapılacak. Gözler Merkez Bankası faiz kararı için yapılacak açıklamaya çevrildi. İşte ayrıntılar...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı yarın (19 Ocak Perşembe günü) saat 14:00'te açıklayacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası 2023 yılında ilk faiz toplantısını 19 Ocak 2023 tarihinde yapacak.

Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? 2023 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Faiz yüzde 9'da bırakılmıştı!

İkinci toplantı 23 Şubat, üçüncü toplantı ise 23 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? 2023 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Faiz yüzde 9'da bırakılmıştı!

FAİZLER SABİT BIRAKILMIŞTI!

Bilindiği üzere, 22 Aralık 2022'de gerçekleştirilen faiz toplantısında faizlerin yüzde 9'da bırakılması kararı alınmıştı.

Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? 2023 Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Faiz yüzde 9'da bırakılmıştı!

Bir önceki toplantıda ise politika faizi 150 baz puan düşürülerek yüzde 9 seviyesine çekilmişti.

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