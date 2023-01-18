Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, Para Politikası Kurulu Toplantısı hangi gün? Gözler Merkez Bankası faiz kararında!

Merkez Bankası faiz kararı tarihi merak edildi. Kritik toplantıda alınacak karar ekonominin ve piyasaların gidişatını şekillendirecek. Merkez Bankası faiz kararı toplantısı 19 Ocak 2023 tarihinde yapılacak. Gözler Merkez Bankası faiz kararı için yapılacak açıklamaya çevrildi. İşte ayrıntılar...
Merkez Bankası faiz kararı yarın (19 Ocak Perşembe günü) saat 14:00'te açıklayacak.
Merkez Bankası 2023 yılında ilk faiz toplantısını 19 Ocak 2023 tarihinde yapacak.
İkinci toplantı 23 Şubat, üçüncü toplantı ise 23 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek.
Bilindiği üzere, 22 Aralık 2022'de gerçekleştirilen faiz toplantısında faizlerin yüzde 9'da bırakılması kararı alınmıştı.
Bir önceki toplantıda ise politika faizi 150 baz puan düşürülerek yüzde 9 seviyesine çekilmişti.