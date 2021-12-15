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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Faizler artırılacak mı düşürülecek mi?

15.12.2021 23:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piyasanın yönünü belirleyen Merkez Bankası faiz toplantısının ne zaman gerçekleştirileceği merak konusu oldu. Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen Merkez Bankası faiz toplantısının ardından faizlerin düşürüldüğü açıklanmıştı. Bu ay Merkez Bankası faiz toplantısı 16 Aralık 2021 Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Faizler artırılacak mı düşürülecek mi?

16 Aralık'ta gerçekleştirilecek Merkez Bankası faiz toplantısında alınacak faiz kararı, piyasanın yönünü belirleyecek. Söz konusu toplantı, Merkez Bankası 2021'in son toplantısı olacak. Bugün Fed faiz toplantısının kararı açıklandı. PPK faiz kararı da yarın açıklanacak. İşte detaylar...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası toplantısı 16 Aralık Perşembe günü yapılacak. PPK faiz kararı 14.00'da açıklanacak.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Faizler artırılacak mı düşürülecek mi?

MERKEZ BANKASI'NDAN DÖVİZE MÜDAHALE

Merkez Bankası kurdaki yükselişi durdurmak için piyasaya dört kez müdahale etti. Geçtiğimiz günlerde TCMB tarafından yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" ifadeleri yer aldı.

FAİZLER ARTIRILACAK MI DÜŞÜRÜLECEK Mİ?

Piyasaların gözü Merkez Bankası faiz toplantısında. Ekonomistler, toplantının ardından faiz indirimi kararının açıklanacağını tahmin ediyor. TCMB son üç ayda 400 baz puan faiz indirimi yaptı. Toplantı sonrası kasım ayında politika faizi yüzde 15'e düşürülmüştü.

FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI

Merakla beklenen Fed faiz kararı belli oldu. Fed faizi değiştirmedi, yüzde 0 ile 0.25 arasında sabit tuttu. Fed faiz kararının ardından Dolar/TL paritesinde tepki görülmedi.

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Anahtar Kelimeler:
TCMB
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