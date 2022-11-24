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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanır? 24 Kasım Merkez Bankası faiz toplantısı kararı ne oldu? Gözler TCMB’de

24.11.2022 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası faiz kararı için heyecan giderek artıyor. Merkez Bankası belirli tarihlerde faiz toplantısı yapıyor ve toplantının ardından yeni faiz kararını açıklıyor. TCMB yılın ilk toplantısını 20 Ocak tarihinde yapmıştı En son toplantı ise 20 Ekim'de düzenlendi. Şimdi gözler kasım ayı açıklamasına çevrildi. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanır? 24 Kasım Merkez Bankası faiz toplantısı kararı ne oldu?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanır? 24 Kasım Merkez Bankası faiz toplantısı kararı ne oldu? Gözler TCMB’de

Merkez Bankası faiz kararı, 24 Kasım itibari ile gündem oldu. Merkez Bankası en son 20 Ekim tarihinde toplantı yapmış ve yeni faiz oranını duyurmuştu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 150 baz puan azaltarak yüzde 12'den yüzde 10,5'e indirmişti. Yeni karar ise bugün duyurulacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklanacak. Karar saat 14:00 itibari ile duyurulacak. En son açıklama ekim ayında yapılmıştı.

EN SON AÇIKLANAN FAİZ KARARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 150 baz puan azaltarak yüzde 12'den yüzde 10,5'e indirdi.
TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Kurul'un, politika faizinin yüzde 12'den yüzde 10,5'e indirilmesine karar verdiği bildirildi.

merkez-bankası-faiz-toplantısı

Duyuruda, jeopolitik risklerin dünya genelinde iktisadi faaliyet üzerindeki zayıflatıcı etkisinin artarak sürdüğü belirtilerek, gelecek döneme ilişkin küresel büyüme tahminlerinin aşağı yönlü güncellenmeye devam ettiği ve resesyonun kaçınılmaz bir risk faktörü olduğu değerlendirmelerinin yaygınlaştığı kaydedildi.
Türkiye'nin geliştirdiği stratejik nitelikte çözüm araçları sayesinde temel gıda başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının olumsuz etkilerinin azaltıldığı, buna karşın uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının artış eğiliminin sürdüğü vurgulanan duyuruda, şunlar kaydedildi:
"Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Bununla birlikte gelişmiş ülke merkez bankaları, artan enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğu ile iş gücü piyasalarındaki katılıklara bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini vurgulamaktadırlar. Ülkeler arasında farklılaşan iktisadi görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası adım ve iletişimlerinde ayrışma artarak devam etmektedir. Finansal piyasalarda artan belirsizliklere yönelik merkez bankaları tarafından geliştirilen yeni destekleyici uygulama ve araçlarla çözüm üretme gayretlerinin sürdüğü gözlenmektedir."

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