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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ÖNCESİ ALTIN FİYATLARI: 25 Mayıs 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar?

25.05.2023 06:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri bugün (25 Mayıs 2023 Perşembe) Merkez Bankası faiz kararı açıklaması öncesi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Merkez Bankası faiz kararı saat 14:00’te açıklanacak. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılmasını bekliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı öncesi tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar? İşte 25 Mayıs 2023 Perşembe günü altın fiyatları...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ÖNCESİ ALTIN FİYATLARI: 25 Mayıs 2023 tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar?

Merkez Bankası faiz kararı öncesi altın fiyatlarında son durum hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Merkez Bankası şubat ayında faizi yarım puan düşürerek yüzde 8,50'ye çekmişti. Mart ayında ve nisan ayında ise faizde değişiklik yapmamıştı. Merkez Bankası faiz kararı bugün saat 14:00’te açıklanacak. Merkez Bankası faiz kararı öncesi am, yarım, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatlarında son duruma haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 25 Mayıs 2023 Perşembe günü altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? (25 MAYIS 2023 PERŞEMBE)

Altın fiyatları, 25 Mayıs 2023 Perşembe günü yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

gram altın

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışı 1.260,30 TL'den yapan gram altın bugün 1.261,65 TL alış, 1.261,90 satış fiyatından işlem görüyor.

cumhuriyet altın

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 9.531,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 9.168,00 liradan alınıyor, 9.538,00 liradan satılıyor.

yarım altın

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 4.801.00 TL üzerinden yapan yarım altın 4.576,00 liradan alınıyor, 4.805,00 liradan satılıyor.

çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 2.386,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 25 Mayıs itibariyle 2.281,00 liradan alınıyor, 2.388,00 liradan satılıyor.

tam altın

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın 25 Mayıs günü 9.087.49 TL alış, 9,286,71 TL satış fiyatından el değiştiriyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Merkez Bankası faiz kararı 25 Mayıs Perşembe günü saat 14:00’te açıklanacak. AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gelecek haftaki toplantısında politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 8,50'de sabit bırakılmasını bekliyor.

merkez-bankası-faiz-kararı

Merkez Bankası şubat ayında faizi yarım puan düşürerek yüzde 8,50'ye çekmişti. Mart ayında ve nisan ayında ise faizde değişiklik yapmamıştı.

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