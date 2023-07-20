MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ÖNCESİ DOLAR FİYATI: 20 Temmuz 2023 dolar ne kadar? Euro kaç TL? Döviz kuru CANLI TAKİP

Dolar ve euro ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Merkez Bankası faiz kararı bugün (20 Temmuz 2023 Perşembe) açıklanacak. Açıklama, Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası yapılacak. Merkez Bankası faiz kararı saat 14.00’te belli olacak. Dolar ve euro alış - satış fiyatları internette araştırılıyor. İşte Merkez Bankası faiz kararı öncesi 20 Temmuz 2023 Perşembe günü dolar ve euro fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Dolar, son kapanışını 26.8635 TL 'den yaptı.

Dolar/TL kuru alış fiyatı 26.7981 liradan, satış fiyatı ise 26.9289 liradan işlem görüyor.

EURO KAÇ TL?

Yüzde 1.64'lük bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 30.2563 TL'den yapan euro şu anda 30.0122 TL alış ve 30.5005 TL satış fiyatına sahip.

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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Merkez Bankası faiz kararı bugün saat 14.00'te açıklanacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI İÇİN BEKLENTİLER NE YÖNDE?

TCMB PPK toplantısına dair AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 500 baz puan artırılarak yüzde 20,00'ye çekileceğini tahmin ediyor.

AA Finans'ın, 20 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımı sonrası yayımlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşti. Anket sonuçlarına göre, 250 ila 650 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 17,50 ile yüzde 21,50 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 25 ile 50 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28,50 oldu.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTI TAKVİMİ 2023

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı tarihleri:

20 Temmuz 2023

24 Ağustos 2023

21 Eylül 2023

26 Ekim 2023

23 Kasım 2023

21 Aralık 2023

25 Ocak 2024

22 Şubat 2024

21 Mart 2024



