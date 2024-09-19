Merkez Bankası faiz kararı öncesi resmen duyuruldu! Döviz mevduatlarında faiz oranları değişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizi kararı öncesi önemli bir düzenlemeye imza attı. TCMB, yabancı para serbest hesaplara ödenen faiz oranını 75 baz puan düşürdü. Bu adım, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yapılan 50 baz puanlık faiz indirimi sonrası geldi.

DÖVİZ MEVDUAT HESAPLARINDA FAİZ ORANLARI DÜŞÜRÜLDÜ

Yeni düzenleme ile Türk Lirası cinsinden ihbarlı döviz mevduat hesaplarına uygulanan faiz oranı %4,50'den %3,75'e indirildi.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BEKLENİYOR

Merkez Bankası'nın politika faizi kararı ise bugün saat 14:00'te açıklanacak. Piyasalar, TCMB'nin politika faizini üst üste altıncı kez %50 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor. Ancak, yatırımcılar ve finans uzmanları karar metnindeki olası değişikliklere ve geleceğe yönelik ipuçlarına odaklanmış durumda.