MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: 500 baz puan daha! TCMB Ekim ayı faiz kararı belli oluyor: 'Kıskacı daralttı' diyerek açıkladı

Son dakika: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında bugün toplanacak. Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 25,00'ten yüzde 30'a yükseltilmişti.

FAİZİN ARTMASI BEKLENİYOR

Merkez Bankası'nın bu toplantıda da faiz artırımına devam etmesi bekleniyor. Odakta ise karar metninde verilecek mesajlar olacak. Sadeleşme ve sıkılaşmaya dair ipuçları aranacak.

PPK BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI

TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 32,50 ile yüzde 35,00 arasına yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 40,00 oldu.

ORTA DOĞU'DAKİ GERİLİMİN FAİZ KARARINA ETKİSİ

Hamas ve İsrail arasında yaşanan gerilimin faiz kararını nasıl etkileyebileceğine dair değerlendirmede bulunan Ekonomist Hayri Kozanoğlu, "Orta Doğu'daki gelişmeler ekonominin kıskaçını daralttı" derken, politika faizinde 250 baz puan altında bir artışın enflasyonu körükleme tehlikesi olduğunu dile getirdi. Kozanoğlu, "Risklerin ve gerginliklerin olduğu dönemlerde kişiler tasarrufa yönelir ve ekonomik yavaşlama gerçekleşir. Bu gibi risk algısının yükseldiği ortamlarda faizlerin arttırılmaması gerekir. Ancak Merkez Bankası'nın manevra alanı çok daralmış durumda gözüküyor. Ekim ayında 250 baz puanın altında bir artış, dolara yönelimi ve yabancı sermayenin gelmeyeceğine yönelik beklentileri artıracaktır" ifadelerini kullandı.

FAİZ KARARI ÖNCESİ DOLARDA SON DURUM

Faiz kararı öncesinde dolar/TL kuru bu sabah 28,15 civarında işlem görüyor. Euro/TL kuru ise 29,75’ten değerleniyor. Uzmanlar sıkılaşma sürecinin devam ettikçe, TL üzerinde oluşan baskının zamanla hafifleyeceğini düşündüklerini ifade ediyor.

GRAM ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Jeopolitik belirsizliğin arttığı ve Orta Doğu'da gerilimin tırmandığı bir ortamda altın fiyatları önemli bir yükseliş göstererek yatırımcılar için güvenli bir liman haline geldi. Geçtiğimiz iki hafta boyunca, yüksek getirilere rağmen, altın yaklaşık yüzde 9'luk kayda değer bir artış göstererek beş ayın en yüksek seviyelerine ulaştı. Ons altın bu sabah 2000 dolar sınırına kadar yükseldi. Gram altın rekorunu 1808 liraya kadar yükseltti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 3.097 TL, Cumhuriyet altını 12.603 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı 1.788 TL’den fiyatlanıyor.







