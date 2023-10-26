FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: 500 baz puan daha! TCMB Ekim ayı faiz kararı belli oluyor: 'Kıskacı daralttı' diyerek açıkladı

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: 500 baz puan daha! TCMB Ekim ayı faiz kararı belli oluyor: 'Kıskacı daralttı' diyerek açıkladı

26.10.2023 08:03 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi… Merkez Bankası faiz kararı Ekim ayı için belli oluyor. Para Politikası Kurulu (PPK) Başkan Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanacak. Beklentiler faizlerin yüzde 35 seviyesine yükseltileceği yönünde oluşurken, piyasalarda da kararın etkileri bekleniyor. Gram altın karar öncesi rekor seviyeye ulaştı. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Ekim ayı faiz kararı ne olur? İşte haberin detayları…

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA: 500 baz puan daha! TCMB Ekim ayı faiz kararı belli oluyor: 'Kıskacı daralttı' diyerek açıkladı

Son dakika: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında bugün toplanacak. Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 25,00'ten yüzde 30'a yükseltilmişti.

FAİZİN ARTMASI BEKLENİYOR

Merkez Bankası'nın bu toplantıda da faiz artırımına devam etmesi bekleniyor. Odakta ise karar metninde verilecek mesajlar olacak. Sadeleşme ve sıkılaşmaya dair ipuçları aranacak.

MERKEZ BANKASI (5)

PPK BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI

TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.
Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 32,50 ile yüzde 35,00 arasına yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 40,00 oldu.

MERKEZ BANKASI (16)

ORTA DOĞU'DAKİ GERİLİMİN FAİZ KARARINA ETKİSİ

Hamas ve İsrail arasında yaşanan gerilimin faiz kararını nasıl etkileyebileceğine dair değerlendirmede bulunan Ekonomist Hayri Kozanoğlu, "Orta Doğu'daki gelişmeler ekonominin kıskaçını daralttı" derken, politika faizinde 250 baz puan altında bir artışın enflasyonu körükleme tehlikesi olduğunu dile getirdi. Kozanoğlu, "Risklerin ve gerginliklerin olduğu dönemlerde kişiler tasarrufa yönelir ve ekonomik yavaşlama gerçekleşir. Bu gibi risk algısının yükseldiği ortamlarda faizlerin arttırılmaması gerekir. Ancak Merkez Bankası'nın manevra alanı çok daralmış durumda gözüküyor. Ekim ayında 250 baz puanın altında bir artış, dolara yönelimi ve yabancı sermayenin gelmeyeceğine yönelik beklentileri artıracaktır" ifadelerini kullandı.

cats

FAİZ KARARI ÖNCESİ DOLARDA SON DURUM

Faiz kararı öncesinde dolar/TL kuru bu sabah 28,15 civarında işlem görüyor. Euro/TL kuru ise 29,75’ten değerleniyor. Uzmanlar sıkılaşma sürecinin devam ettikçe, TL üzerinde oluşan baskının zamanla hafifleyeceğini düşündüklerini ifade ediyor.

ghm

GRAM ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Jeopolitik belirsizliğin arttığı ve Orta Doğu'da gerilimin tırmandığı bir ortamda altın fiyatları önemli bir yükseliş göstererek yatırımcılar için güvenli bir liman haline geldi. Geçtiğimiz iki hafta boyunca, yüksek getirilere rağmen, altın yaklaşık yüzde 9'luk kayda değer bir artış göstererek beş ayın en yüksek seviyelerine ulaştı. Ons altın bu sabah 2000 dolar sınırına kadar yükseldi. Gram altın rekorunu 1808 liraya kadar yükseltti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 3.097 TL, Cumhuriyet altını 12.603 TL ve 22 ayar bileziğin gram fiyatı 1.788 TL’den fiyatlanıyor.

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yaprak kıpırdamıyordu, faiz kararıyla tamamen durdu!Yaprak kıpırdamıyordu, faiz kararıyla tamamen durdu!
AK Partili vekil Nilgün Ök'ten 2024 yılı istihdam açıklamasıAK Partili vekil Nilgün Ök'ten 2024 yılı istihdam açıklaması
Son 15 yılda böylesi görülmedi! 170 TL'den satılıyorSon 15 yılda böylesi görülmedi! 170 TL'den satılıyor
Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası Faiz kararı

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Gazze'de mucize! Ölen annesinin karnından sağ çıktı

Gazze'de mucize! Ölen annesinin karnından sağ çıktı

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Yatalak hasta olan komşusuna ve akrabasına tecavüz etmeye çalıştı

Yatalak hasta olan komşusuna ve akrabasına tecavüz etmeye çalıştı

Kendisi 28 kocası 70 yaşında! "Gerçek aşk" diyerek savundu ama...

Kendisi 28 kocası 70 yaşında! "Gerçek aşk" diyerek savundu ama...

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.