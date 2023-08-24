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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA | Piyasaların gözü kulağı oradaydı! 2023 Ağustos faiz kararı belli oldu: Beklentiyi üçe katladı...

24.08.2023 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi… TCMB PPK faiz toplantısı günün en önemli gelişmesi olarak merak ediliyordu. Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Politika faizi Temmuz’da 250 baz puanlık artış ile yüzde 17,50 seviyesine çekilmişti. Ağustos 2023 Merkez Bankası faiz kararı ise 750 baz puanlık artış ile yüzde 25. seviyesine yükseltildi. PPK metninde ise bu ay da dikkat çeken ifadeler kullanıldı. İşte detaylar…

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SON DAKİKA | Piyasaların gözü kulağı oradaydı! 2023 Ağustos faiz kararı belli oldu: Beklentiyi üçe katladı...

Son dakika: Para Politikası Kurulu Ağustos 2023 Merkez Bankası faiz kararı için bugün bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında gerçekleştirilen toplantı sonucunda politika faizleri yeniden şekillendi. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? İşte son dakika gelişmesi ile birlikte haberin detayları…

Dolar ve euro Merkez Bankası faiz kararı sonrası resmen çakıldı! Dolar ve euro Merkez Bankası faiz kararı sonrası resmen çakıldı!

AA-20230727-31780069-31780068-TCMB_BASKANI_ERKAN_ENFLASYON_RAPORU_BILGILENDIRME_TOPLANTISINDA_KONUSTU

SON DAKİKA: POLİTİKA FAİZİNDE 'ARTIŞA DEVAM' DEDİ

Yeni ekonomi yönetiminin göreve gelmesinin ardından yüzde 8,5 seviyesinde olan faiz oranları geçtiğimiz ay kademeli olarak yüzde 17,50 seviyesine kadar yükseltilmişti. Bu ay ise 750 baz puanlık artışla politika faizi yüzde 25 seviyesine getirildi.

MERKEZ BANKASI (4)

Ekonomistletin tarafından gerçekleştirilen faiz kararı anketinin sonuçlarına göre, 100 ila 250 baz puanlık bir artırım ile yüzde 18,50 ile yüzde 20,00 arasında öngörüde bulunulmuş, 2023 yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 20 ile 30 arasında oluşmuştu. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yani ortalaması yüzde 26,50 seviyesindeydi.

ALTIN

PİYASA DOLAR

borsa sayfası

PPK sonrası yapılan açıklama şöyle:

Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir.

Yakın döneme ilişkin göstergeler enflasyonun ana eğiliminde yükselişin sürdüğüne işaret etmektedir. Bu gelişmede yurt içi talepteki güçlü seyir, ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar, hizmet enflasyonundaki katılık ve vergi düzenlemeleri belirleyici olmaktadır. Bu unsurlara ek olarak, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin de etkisiyle enflasyon beklentilerinde ve fiyatlama davranışlarında öngörülenin üzerindeki bozulma, enflasyonun yıl sonunda Enflasyon Raporu’ndaki (Rapor) tahmin aralığının üst sınırına yakın seyredeceğine işaret etmektedir. Bununla birlikte Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarının etkisiyle, dezenflasyonun 2024 yılında Rapor ile uyumlu şekilde tesis edileceğini öngörmektedir.

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Doğrudan yabancı yatırımlar, dış finansman koşullarındaki iyileşme, rezervlerde süregelen artış ve turizm gelirlerinin cari işlemler hesabına desteği fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacaktır.

Politika faizi, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlenecektir. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir.

Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Sadeleşme süreci, etki analizleri dikkate alınarak kademeli olarak devam edecektir. Bu kapsamda, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemeler parasal aktarım mekanizmasını güçlendirecektir. Kurul, faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almaya devam edecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir.


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Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası Faiz kararı

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