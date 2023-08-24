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SON DAKİKA | Dolar ve euro Merkez Bankası faiz kararı sonrası yüzde 2 geriledi! 1 lira birden düşüş: Gram altın fiyatı ise...

24.08.2023 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası faizleri beklentilerin 3 katı oranında 750 baz puan arttırınca döviz piyasasının tepkisi sert oldu. Dolar/TL kuru ve euro/TL yüzde 2’lik geri çekilme yaşadı. Böylece gün içindeki oynaklık 1 liraya ulaştı. Gram altın fiyatı ise dolardaki düşüşten çok fazla etkilenmedi. Düşüşü ons altının 5 haftanın zirvesinde olması durdurdu. İşte Kapalıçarşı verileri ile güncel, anlık, canlı piyasa verileri…

SON DAKİKA | Dolar ve euro Merkez Bankası faiz kararı sonrası yüzde 2 geriledi! 1 lira birden düşüş: Gram altın fiyatı ise...

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı Ağustos 2023 için açıklandı. Beklentiler bu ay 250 baz puanlık artış yönündeydi. Ancak banka kademeli artışa son vererek piyasanın beklentisinin 3 katı oranında faiz artırımına gitti. Böylede politika faizi 750 baz puanlık artış ile yüzde 25 seviyesine yükseltildi.

Merkez Bankası faiz kararı belli oldu Merkez Bankası faiz kararı belli oldu

DOLAR (15)

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SONRASI DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

Bu gelişme sonrası dolar/TL kuru sert bir şekilde geriledi. Sabah saatlerinde 27.27 seviyesine kadar yükselen kur kararın ardından yüzde 2’ye yakın kayıp vererek 26,25 seviyesine kadar düştü. Euro/TL kuru da aynı dakikalarda yüzde 1,7’lik azalışla 29 TL’nin altına çekildi.

GRAM ALTIN (18)

GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Dolardaki sert harekete rağmen, ons altın 1920 dolar ile son 5 haftanın en yüksek seviyelerinde hareket etmesi, yurt içinde gram altın fiyatı üzerinde önemli bir etkiye sebep olmadı. Şu sıralar 1679 TL’de yeşil bölgede yer alıyor.

ALTIN

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Anahtar Kelimeler:
Altın dolar

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