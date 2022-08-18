Merkez Bankası faiz kararı sonrası ata altın ne kadar, kaç TL? Faiz kararı sonrası ata altında son durum

Ata altın fiyatı, Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili son dakika açıklamasının ardından günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Ekonomistler yapılan anketlerde faizlerin yüzde 14 seviyesinde sabit kalacağını tahmin etmişti. Merkez Bankası faiz oranını 100 baz puan düşürerek yüzde 13'e indirmiş oldu. Peki Merkez Bankası faiz kararı sonrası ata altın ne kadar oldu?

ATA ALTIN NE KADAR OLDU?

Ata altın 6.900,00 TL TL alış,6.973,00 TL satış fiyatından işlem görüyor.

Yarım altın alış/satış: 3.287,29 /3.370,27

Ziynet altın alış/satış: 6.595,19 /6.719,92



