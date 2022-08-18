Merkez Bankası faiz kararı sonrası gram altın ne kadar oldu? Faiz kararı sonrası gram altında son durum

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre 14'te sabit tutulan faiz yüzde 13'e düşürüldü. Bunun ardından dolar, 18 TL'yi aştı. Peki Merkez Bankası faiz kararı sonrası gram altın ne kadar oldu? İşte faiz kararı sonrası gram altında son durum...

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın yüzde 1.30'luk yükseliş ile bin 30 TL oldu.

Çeyrek altın yüzde 1.34'lük yükseliş ile 1.648,80 TL'den alınıyor ve 1.685,13 TL'den satılıyor.

Yarım altın alış/satış: 3.287,29 /3.370,27

Ata altın alış/satış: 6.875,00/ 7.004,00

Ziynet altın alış/satış: 6.595,19 /6.719,92





