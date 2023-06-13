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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TARİHİ 2023: Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

13.06.2023 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası faiz kararının ne zaman açıklanacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi Haziran ayı PPK toplantısına ilişkin internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı beklentisi ne yönde? İşte, TCMB PPK toplantısı tarihi...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TARİHİ 2023: Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Merkez Bankası faiz kararı tarihi, ekonomiyi yakından takip eden vatandaşlar tarafından internette araştırılıyor. Banka, geçtiğimiz ay politika faizini beklendiği gibi değiştirmeyerek yüzde 8,50'de tuttu. Yayımlanan metinde faizin depremin ardından toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu belirtildi. Merkez Bankası faiz kararı bu ay açıklanacak. İşte Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı tarihi...

merkez bankası faiz kararı

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Merkez Bankası faiz kararı 22 Haziran 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.

merkez-bankası
merkez bankası faiz kararı

MERKEZ BANKASI TOPLANTI TAKVİMİ

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı tarihleri:

22 Haziran 2023

20 Temmuz 2023

24 Ağustos 2023

21 Eylül 2023

26 Ekim 2023

23 Kasım 2023

21 Aralık 2023

25 Ocak 2024

22 Şubat 2024

21 Mart 2024

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