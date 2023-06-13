MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TARİHİ 2023: Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Merkez Bankası faiz kararı tarihi, ekonomiyi yakından takip eden vatandaşlar tarafından internette araştırılıyor. Banka, geçtiğimiz ay politika faizini beklendiği gibi değiştirmeyerek yüzde 8,50'de tuttu. Yayımlanan metinde faizin depremin ardından toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu belirtildi. Merkez Bankası faiz kararı bu ay açıklanacak. İşte Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı tarihi...
Merkez Bankası faiz kararı 22 Haziran 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.
Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı tarihleri:
22 Haziran 2023
20 Temmuz 2023
24 Ağustos 2023
21 Eylül 2023
26 Ekim 2023
23 Kasım 2023
21 Aralık 2023
25 Ocak 2024
22 Şubat 2024
21 Mart 2024