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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Beklenen sinyali verdi: 'Aralık ayında faiz indirimine gidebilir'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
21.11.2024 14:48
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Merkez Bankası bugün Kasım ayı faiz kararını açıkladı. Beklentiler Merkez'in faiz kararını sabit bırakacağı yönündeydi. Merkez Bankası beklentiler doğrultusunda Kasım ayını da pas geçerek faizi sabit bıraktı. Para Politikası Kararı metninin ara satırlarında ise faiz indiriminin yakın bir tarihte gelebileceği okundu. Merkez'in kararını Ekonomist İbrahim Aksoy değerlendirdi.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Beklenen sinyali verdi: 'Aralık ayında faiz indirimine gidebilir'

Bugün piyasalar için kritik karar açıklandı. Merkez Bankası Kasım ayı politika faiz kararını duyurdu. Yapılan anketlerde Merkez'in bu ay da faizi sabit bırakacağı yönündeydi. TCMB, beklentiler doğrultusunda faiz kararını yüzde 50'de sabit bıraktı.

Karar Metninde Merkez Bankası, ekim ayında enflasyonun düşüş gösterdiği belirtilirken, "Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonunda iyileşmeye dair sinyaller belirginleşmiştir. Geçici arz koşullarına bağlı olarak işlenmemiş gıda enflasyonu yüksek seyrini sürdürmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir" sözleri kullanıldı.

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MERKEZ'DEN FAİZ İNDİRİMİ SİNYALİ GELDİ

Faiz indirimi sinyalleri veren metnin değerlendirmesi Ekonomist İbrahim Aksoy Bloomberg HT'ye yaptı. Aksoy, karar metnindeki değişikliklerin faiz indirimi sinyali yaktığını belirterek, Merkez Bankası'nın şu sözleri söylediğini aktardı:

" Merkez Bankası bence şunu söylüyor, 'Biz faiz indirsek de maliye politikası da bir miktar sıkılaşabilir. Bizim enflasyon ile mücadelemizde katkıda bulunacaktır.Ayrıca, biz faiz indirimi yapabiliriz. Para politikasını yüzde 50'den düşürebiliriz. Ama bu para politikasının gevşetilebileceği anlamına gelmiyor' Çünkü muhtemelen bunu yaparken, enflasyon beklentileri düşerken yapacaklar ve bu şu anlama geliyor, Merkez Bankası enflasyon beklentileri düşerken yüzde 50 seviyesindeki faizi korursa bu sefer reel faiz artmış olacak. Bundan dolayı, reel faiz artmasın diye Merkez Bankası'nın faiz indirebileceğini düşünüyorum"

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'ASGARİ ÜCRET ÖNCESİ FAİZ İNDİRİMİNE GİDEBİLİR'

Enflasyon ve para politikası paragraflarında yapılan değişikliklerin Aralık ayında faiz indirimine gidilebileceğinin sinyalini verdiğini belirten Aksoy, "Asgari ücret meselesi var. Merkez Bankası ondan önce bir indirim yapmayı tercih edecektir" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
TCMB faiz kararı
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