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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı mı? Ekim ayı Merkez Bankası faizi düşürdü mü?

21.10.2021 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası PPK Toplantısı ve faiz kararı açıklaması ilgiyle takip ediliyor. Yurt içi piyasaları ilgilendiren karar ile beraber faizler artacak mı düşecek mi sorusunun cevabı netlik kazanacak. Peki Merkez Bankası faiz kararını açıkladı mı? Ekim ayında Merkez Bankası faizi düşürdü mü? İşte ayrıntılar...

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı mı? Ekim ayı Merkez Bankası faizi düşürdü mü?

Yurt içi piyasaları ilgilendiren faiz kararı merak ediliyor. Merkez Bankası toplantısının ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Peki Merkez Bankası faiz kararını açıkladı mı?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI?

Yurt içinde piyasalarda Merkez Bankası faiz kararı ilgiyle takip ediliyor. Geçtiğimiz ay alınan kararda, faizler 100 baz puan indirilirken %19'dan %18'e çekilmişti. Merkez Bankası'nın Ekim ayı faiz kararınında indirimli olması bekleniyor. PPK Toplantısı sonrası yapılacak olan açıklamayla faizlerdeki durum netlik kazanacak.

AA Finans Merkez Bankası faiz kararı beklenti anketine göre ankete katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bu hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) indirileceği tahmininde bulundu. Diğer yandan, 2021 Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı toplantısının yapılacağı tarih ve saat de belli oldu.

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kritik öneme sahip Merkez Bankası PPK Toplantısı bugün yapılacak. Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı ise saat 14.00'de açıklanmış olacak.

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Anahtar Kelimeler:
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