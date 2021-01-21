Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!

Kamuoyunun yakından takip ettiği en önemli konu başlıklarından biri olan Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı için piyasalarda hareketlilik başladı. Merkez Bankası bu yılın ilk faiz kararını açıkladı. Kritik Para Politika Kurulu toplantısı sonrası yüzde 17 olan politika faizini değiştirmeyerek sabit tuttu.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI 1.

Geçtiğimiz ay TCMB Para Politikası Kurulu toplantısından sonra yapılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15'ten yüzde 17ye yükseltilmesine karar vermiştir" denilmişti.

Merkez Bankası bu yılın ilk faiz kararını açıkladı. Kritik Para Politika Kurulu toplantısı sonrası yüzde 17 olan politika faizini değiştirmeyerek sabit tuttu.

2021 yılı Para Politikası Kurulu toplantı tarihleri ise şöyle:

21 Ocak 2021

18 Şubat 2021

18 Mart 2021

15 Nisan 2021

6 Mayıs 2021

17 Haziran 2021

14 Temmuz 2021

12 Ağustos 2021

23 Eylül 2021

21 Ekim 2021

18 Kasım 2021

16 Aralık 2021



