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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.01.2021 14:02 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Merkez Bankası kritik faiz kararını açıkladı.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası bu yılın ilk faiz kararını açıkladı. Kritik Para Politika Kurulu toplantısı sonrası yüzde 17 olan politika faizini değiştirmeyerek sabit tuttu.

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