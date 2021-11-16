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Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? Merkez faiz artıracak mı, düşürecek mi?

16.11.2021 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayı faiz kararını açıklayacak. Merkez Bankası, ekim ayında faizleri 200 baz puan indirmişti. Kasım ayında yapılacak PPK toplantısı öncesi, analistlerin piyasa beklenti anketi sonuçlandı.

Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? Merkez faiz artıracak mı, düşürecek mi?

Ekim ayında yapılan Merkez Bankası’nın PPK toplantısında 200 baz puan indirilen faizler, yüzde 18’den yüzde 16’ya çekilmişti. Merkez’in kasım ayı faiz kararı öncesi analistlerin katıldığı anketin sonucundan da indirim çıktı.

MERKEZ BANKASI’NIN PPK TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısı, 18 Kasım 2021 Perşembe günü yapılacak. PPK kararını ise saat 14:00’te açıklayacak.

FAİZLER DÜŞECEK Mİ, ARTACAK MI?

Anadolu Ajansı Finans'ın 18 Kasım 2021 Perşembe günü yapılacak PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 21 ekonomistin katılımıyla tamamlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 100 baz puan indirim yönünde oldu.

Anket sonuçlarına göre, 5 ekonomist 50 baz puan, 1 ekonomist 25 baz puan, 2 ekonomist 150 baz puan, 13 ekonomist ise 100 baz puan politika faizinin düşürüleceğini tahmin ediyor.

Merkez, ekim ayında yaptığı PPK toplantısında politika faizini 200 baz puan indirilerek, yüzde 18'den yüzde 16 seviyesine çekmişti.

Ekonomistlerin sene sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da bir önceki anket dönemine nazaran; 200 baz puan azalarak, yüzde 15 oldu.

EKİM AYINDA 200 BAZ PUAN İNDİRİLMİŞTİ

Merkez’den yapılan açıklamada; "Kurul, para politikasının etkileyebildiği talep unsurları, çekirdek enflasyon gelişmeleri ve arz şoklarının yarattığı etkilerin ayrıştırılmasına yönelik analizleri değerlendirmiştir. Bu çerçevede politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 16 olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, arz yönlü arızi unsurlardan kaynaklı olarak politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığı Kurul tarafından değerlendirilmiştir. " ifadeleri kullanılmıştı.

2021 YILINDA ALINAN FAİZ KARARLARI

2021 yılında Ocak ve Şubat aylarında faiz yüzde 17'lerde sabit tutulmuş Mart ayında ise 200 baz puan artırılarak yüzde 19'a çıkarılmıştı. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarındaki toplantılarda ise yeni bir karar alınmadı ve faizler yüzde 19'da sabit tutuldu. Eylül ayında ise faizler yüzde 19'dan yüzde 18'e çekildi.

Ekim ayında da faizler 200 baz puan indirilerek, yüzde 18’den yüzde 16’ya çekilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
TCMB
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