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Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? PPK toplantı tarihi belli oldu!

21.09.2021 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun zamandır faizleri sabit bırakan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül ayı faiz kararını kısa süre sonra açıklayacak. Merkez Bankası’nın faiz kararından önce AA Finans’ın beklenti anketi de açıklandı.

Merkez Bankası faiz kararını ne zaman açıklayacak? PPK toplantı tarihi belli oldu!

TCMB’nin faiz kararından önce AA Finans’ın beklenti anketine katılan analistlerin çoğu, faizin sabit tutulacağı görüşünde olsa da PPK toplantısından çıkacak karar heyecanla bekleniyor. İşte Merkez Bankası’nın faiz kararına dair bilgiler…

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplantı takviminde paylaşılan bilgilere göre; eylül ayı faiz kararının açıklanacağı toplantı 23 Eylül 2021’de yapılacak. Uzun zamandır faizleri sabit seviyede bırakan TCMB’nin dolardaki değişimin ardından faiz indirimine gidip gitmeyeceği 23 Eylül 2021 Perşembe günü saat 14:00'te açıklanacak.

MERKEZ BANKASI’NIN SON DÖNEMLERDEKİ FAİZ KARARLARI

2021’nin ocak ve şubat aylarında faiz yüzde 17’lerde sabit tutulmuş martta da 200 baz puan artırılarak yüzde 19’a yükseltmişti. Nisan, mayıs, haziran, temmuz ve ağustos aylarındaki toplantılarda da faizler yüzde 19’da sabit tutulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
TCMB
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