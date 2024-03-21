FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Merkez Bankası'ndan ters köşe faiz kararı! 500 baz puan ile yüzde 50 sürprizi

Merkez Bankası'ndan ters köşe faiz kararı! 500 baz puan ile yüzde 50 sürprizi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
21.03.2024 14:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi… Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Fatih Karahan başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK) TCMB Mart ayı politika faizi kararı için duyuru yaptı. Buna göre yüzde 45 olan politika faizini 500 baz puan artırıldı.

Merkez Bankası'ndan ters köşe faiz kararı! 500 baz puan ile yüzde 50 sürprizi

Son dakika: Piyasaların gözü bu karardaydı... Yerel seçimler öncesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı açıklandı. Para Politikası Kurulu Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın öncülüğünde toplandı. Merkez Bankası'ndan beklenenin aksine faiz artışı kararı geldi. Geçtiğimiz ay yüzde 45 olan politika faizini 500 baz puan artırıldı. Artışla birlikte politika faizi yüzde 50'ye yükselmiş oldu. PPK metninde sıkı para politikası duruşunun altı çizilerek, "Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir." denildi.

Merkez Bankası, geçen ay istifa eden Hafize Gaye Erkan'ın yerine Fatih Karahan’ın getirilmesinin ardından, 8 ay sonra ilk kez faiz artırmamış ve politika faizini yüzde 45'te sabit tutmuştu.

thumbs_b_c_a73a9b573c000fcfbd7b479eec88434e

POLİTİKA FAİZİ YÜZDE 50'YE YÜKSELDİ

Para Politikası Kurulu metninde, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 45’ten yüzde 50 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, operasyonel çerçevede değişikliğe giderek, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 300 baz puanlık bir marj ile belirlenmesine karar vermiştir. Şubat ayında aylık enflasyonun ana eğilimi, hizmet enflasyonu öncülüğünde, öngörülenden yüksek
gerçekleşmiştir." denildi.

thumbs_b_c_4b6b4ce94a4b199248fb12d6a9a2c43f

"ENFLASYON GÖRÜNÜMÜZDE BOZULMA DİKKATE ALINDI"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tüketim malı ve altın ithalatı yavaşlayarak cari dengedeki iyileşmeye katkı verirken,
yakın döneme ilişkin diğer göstergeler yurt içi talepte dirençli seyrin sürdüğüne işaret etmektedir.

Hizmet enflasyonundaki katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu ve ücret artışlarının enflasyon üzerindeki etkilerini yakından takip etmektedir.

Kurul, enflasyon görünümündeki bozulmayı dikkate alarak politika faizinin artırılmasına karar vermiştir.

"SIKI PARA POLİTİKASI DURUŞU SÜRDÜRÜLECEK"

Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon
beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu
sürdürülecektir.

"DEZENFLASYON 2024 YILININ İKİNCİ YARISINDA TESİS EDİLECEK"

Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para
politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon 2024 yılının ikinci yarısında tesis edilecektir.

Kurul, makroihtiyati politikaları piyasa mekanizmasının işlevselliğini ve makro finansal istikrarı koruyacak nitelikte uygulamayı sürdürmektedir.

1

"KREDİ BÜYÜMESİ VE MEVDUAT FAİZİNDE ÖNGÖRÜLENİN DIŞINDA GELİŞMELER OLMASI DURUMUNDA PARASAL AKTARIM MEKANİZMASI DESTEKLENMEYE DEVAM EDİLECEK"

Bu çerçevede, ay içinde yapılan düzenlemelerle finansal koşullar sıkılaştırılmış, para politikası aktarımı desteklenmiştir. Kredi büyümesi ve mevduat faizinde öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması desteklenmeye devam edilecektir. Likidite gelişmeleri yakından takip edilerek, gerektiğinde sterilizasyon araçlarının etkin şekilde kullanılması sürdürülecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır.

3

İLAVE SIKILAŞMA ADIMLARI ATILMIŞTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ilave sıkılaşma adımları kapsamında, kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarından nakit çekim işlemlerinde faiz oranını ihtiyaç kredisi faiz oranıyla uyumlu seviyeye yükseltirken, bankacılık sisteminde Türk lirası mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar atmıştı.

Merkez Bankası kredi kartlarından yapılan nakit avans işlemleri ve kredili mevduat hesaplarında uygulanacak aylık azami akdi faiz oranının hesaplama yönteminde de değişiklik yaptı. Yeni yönteme göre, hesaplanan aylık azami akdi faiz oranı yüzde 4,42'den yüzde 5'e çıkarıldı.

Anlık Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En sert tepki dolar ve borsadan! İşte rakamlar...En sert tepki dolar ve borsadan! İşte rakamlar...
Akaryakıtta peş peşe zam! Benzin ve motorinin ardından bu kez otogaz... (21 Mart akaryakıt fiyatları)Akaryakıtta peş peşe zam! Benzin ve motorinin ardından bu kez otogaz... (21 Mart akaryakıt fiyatları)
Fed kararı Bitcoin'de rüzgarı terse döndürdü! Fed kararı Bitcoin'de rüzgarı terse döndürdü!
Anahtar Kelimeler:
son dakika Merkez Bankası Faiz kararı
En Çok Okunan Haberler
50 milyon euro + Arda Güler!

50 milyon euro + Arda Güler!

Tekirdağ'da katliam gibi kaza: 5 ölü 10 yaralı

Tekirdağ'da katliam gibi kaza: 5 ölü 10 yaralı

Kredi kartı kullanım faizi için gözler saat 14.00’te!

Kredi kartı kullanım faizi için gözler saat 14.00’te!

Kademeli emeklilikte ilk kez bu kadar net tarihi dile getirdiler!

Kademeli emeklilikte ilk kez bu kadar net tarihi dile getirdiler!

Enflasyona meydan okuyan lokantaya büyük ilgi 'Sudan ucuz'

Enflasyona meydan okuyan lokantaya büyük ilgi 'Sudan ucuz'

Bireysel emeklilik kararı Resmi Gazete'de!

Bireysel emeklilik kararı Resmi Gazete'de!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Camper ayakkabılarda 2000 TL'ye varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Stanley, Apple... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.