Merkez Bankası'ndan ters köşe faiz kararı! 500 baz puan ile yüzde 50 sürprizi

Son dakika: Piyasaların gözü bu karardaydı... Yerel seçimler öncesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı açıklandı. Para Politikası Kurulu Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın öncülüğünde toplandı. Merkez Bankası'ndan beklenenin aksine faiz artışı kararı geldi. Geçtiğimiz ay yüzde 45 olan politika faizini 500 baz puan artırıldı. Artışla birlikte politika faizi yüzde 50'ye yükselmiş oldu. PPK metninde sıkı para politikası duruşunun altı çizilerek, "Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir." denildi.

Merkez Bankası, geçen ay istifa eden Hafize Gaye Erkan'ın yerine Fatih Karahan’ın getirilmesinin ardından, 8 ay sonra ilk kez faiz artırmamış ve politika faizini yüzde 45'te sabit tutmuştu.

POLİTİKA FAİZİ YÜZDE 50'YE YÜKSELDİ

Para Politikası Kurulu metninde, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 45’ten yüzde 50 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, operasyonel çerçevede değişikliğe giderek, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 300 baz puanlık bir marj ile belirlenmesine karar vermiştir. Şubat ayında aylık enflasyonun ana eğilimi, hizmet enflasyonu öncülüğünde, öngörülenden yüksek

gerçekleşmiştir." denildi.

"ENFLASYON GÖRÜNÜMÜZDE BOZULMA DİKKATE ALINDI"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tüketim malı ve altın ithalatı yavaşlayarak cari dengedeki iyileşmeye katkı verirken,

yakın döneme ilişkin diğer göstergeler yurt içi talepte dirençli seyrin sürdüğüne işaret etmektedir.

Hizmet enflasyonundaki katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu ve ücret artışlarının enflasyon üzerindeki etkilerini yakından takip etmektedir.

Kurul, enflasyon görünümündeki bozulmayı dikkate alarak politika faizinin artırılmasına karar vermiştir.

"SIKI PARA POLİTİKASI DURUŞU SÜRDÜRÜLECEK"

Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon

beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu

sürdürülecektir.

"DEZENFLASYON 2024 YILININ İKİNCİ YARISINDA TESİS EDİLECEK"

Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para

politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon 2024 yılının ikinci yarısında tesis edilecektir.

Kurul, makroihtiyati politikaları piyasa mekanizmasının işlevselliğini ve makro finansal istikrarı koruyacak nitelikte uygulamayı sürdürmektedir.

"KREDİ BÜYÜMESİ VE MEVDUAT FAİZİNDE ÖNGÖRÜLENİN DIŞINDA GELİŞMELER OLMASI DURUMUNDA PARASAL AKTARIM MEKANİZMASI DESTEKLENMEYE DEVAM EDİLECEK"

Bu çerçevede, ay içinde yapılan düzenlemelerle finansal koşullar sıkılaştırılmış, para politikası aktarımı desteklenmiştir. Kredi büyümesi ve mevduat faizinde öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması desteklenmeye devam edilecektir. Likidite gelişmeleri yakından takip edilerek, gerektiğinde sterilizasyon araçlarının etkin şekilde kullanılması sürdürülecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır.

İLAVE SIKILAŞMA ADIMLARI ATILMIŞTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ilave sıkılaşma adımları kapsamında, kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarından nakit çekim işlemlerinde faiz oranını ihtiyaç kredisi faiz oranıyla uyumlu seviyeye yükseltirken, bankacılık sisteminde Türk lirası mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar atmıştı.

Merkez Bankası kredi kartlarından yapılan nakit avans işlemleri ve kredili mevduat hesaplarında uygulanacak aylık azami akdi faiz oranının hesaplama yönteminde de değişiklik yaptı. Yeni yönteme göre, hesaplanan aylık azami akdi faiz oranı yüzde 4,42'den yüzde 5'e çıkarıldı.







