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Merkez Bankası faiz kararını SON DAKİKA duyurdu: Ocak 2024 politika faizi belli oldu: Mevduat faizleri için dikkat çeken sözler

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
25.01.2024 14:00 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi… Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK) TCMB Ocak ayı politika faizi kararı için duyuru yaptı. Buna göre yüzde 42,5 seviyesinde olan Merkez Bankası politika faizi 250 baz puan artırılarak yüzde 45 seviyesine yükseltildi. Banka yılın ilk faiz kararının ardından yayımladığı karar metninde yılın geri kalanına dair güçlü sinyaller verdi.

Merkez Bankası faiz kararını SON DAKİKA duyurdu: Ocak 2024 politika faizi belli oldu: Mevduat faizleri için dikkat çeken sözler

Son dakika: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı açıklandı. Yılın ilk faiz kararı için PPK, Başkan Hafize Gaye Erkan önderliğinde toplandı. Geçtiğimiz Haziran ayında yüzde 8,5 olan politika faizi yüzde geçtiğimiz ay 250 baz puan artırılarak yüzde 42,5’e yükseltilmişti. Peki Ocak 2024 Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne oldu? İşte detaylar…

MERKEZ BANKASI (2)

SON DAKİKA HABERİ: MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BELLİ OLDU

yılın son çeyreğinde ise faizlerin indirileceği belirtilen TCMB faiz kararı Ocak 2024 için saat 14.00 itibarıyla belli oldu. Ekonomistler TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkaracağını tahmin ediyordu. Merkez Bankası 250 baz puan artışla faizleri yüzde 45’e yükseltti.

TCMB'nin bir sonraki toplantısı 22 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek.

PPK METNİNDE DİKKAT ÇEKEN İFADELER

Faiz kararının ardından karar metni de yayımlandı. Para Politikası Kurulu'nda alınan kararlara göre metinde şu ifadeler dikkat çekti:

"Hafize Gaye Erkan (Başkan), Osman Cevdet Akçay, Elif Haykır Hobikoğlu, Yaşar Fatih Karahan, Hatice Karahan, Fatma Özkul. Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 42,5’ten yüzde 45 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir.

Aralık ayında manşet enflasyon son Enflasyon Raporu’nda sunulan görünümle uyumlu bir artış kaydetmiştir. Yurt içi talebin mevcut seviyesi, hizmet fiyatlarındaki katılık ve jeopolitik riskler enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır. Öte yandan, yakın döneme ilişkin göstergeler, parasal sıkılaştırmanın finansal koşullara yansımasıyla yurt içi talepteki dengelenmenin, öngörülen dezenflasyon süreci ile tutarlı seyrettiğine işaret etmektedir. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında başlayan sınırlı iyileşmenin devam ettiğini değerlendirmektedir. Dış finansman koşulları, rezervlerdeki güçlenme, cari dengedeki iyileşme ve Türk lirası varlıklara talep, döviz kuru istikrarına ve para politikasının etkinliğine katkıda bulunmaya devam etmektedir. Bu çerçevede, aylık enflasyonun ana eğilimindeki düşüş sürmüştür.

"GEREKLİ SIKILIĞA ULAŞILDI"

Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceğini değerlendirmiştir. Kurul, politika faizinin mevcut seviyesinin aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdürüleceğini değerlendirmiştir. Enflasyon görünümü üzerinde belirgin ve kalıcı riskler oluşması durumunda ise parasal sıkılık gözden geçirilecektir.

Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmasının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Kurul, sadeleştirme süreciyle uyumlu şekilde, kredi arzında ve mevduat faizinde gözlenebilecek oynaklıklara karşın, makroihtiyati kararlarla parasal aktarım mekanizmasını destekleyecektir. Kurul, faiz kararlarının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleme amacıyla, kullandığı sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırarak miktarsal sıkılaştırmaya devam edecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlemeye devam edecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir."


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Merkez Bankası Faiz kararı
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