Merkez Bankası faiz toplantısı saat kaçta? 2022 Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanacak. Toplantı ilgiyle takip edilirken faiz kararı da bekleniyor. Peki Merkez Bankası faiz toplantısı saat kaçta?

2022 MERKEZ BANKASI TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Reuters'in anketine katılmış olan 16 kurumun 15'i Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin sabit tutulmasını, bir kişi ise 50 baz puanlık indirim yapılmasını beklemekte. Yine AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin tamamı ise, TCMB'nin politika faizini yüzde 14 düzeyinde sabit bırakacağını öngörüyor.

Yılın ilk faiz toplantısı bugün gerçekleşirken, kararın saat 14.00'te açıklanması bekleniyor.

TCMB Aralık ayı toplantısında "alınmış olan kararların birikimli etkileri 2022 yılının ilk çeyreğinde yakından takip edilecek" demişti ve bekleme sinyali vermişti.

Son olarak geçtiğimiz yılın son PPK toplantısında ise politika faizi 100 baz puan indirilmiş ve yüzde 15'ten yüzde 14 seviyesine çekilmişti.

