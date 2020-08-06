Merkez Bankası: Gelişmeler yakından izleniyor

Türk Lirası'nın Amerikan Doları ve Euro karşısındaki büyük değer kaybının ardından bir açıklama yapan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), piyasalarda oluşan fiyat gelişmelerinin "yakından izlendiğini" ve "fiyat istikrarı ve finansal istikrar temel amaçları çerçevesinde, eldeki bütün araçların piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda" kullanılacağını bildirdi.

Açıklamada "Uygulamaya alınan mali ve parasal politikalar, küresel salgın hastalığın Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin sınırlandırılmasında ve üretken kapasitenin korunmasında başarılı olmuştur" denilerek "son dönemde açıklanan veriler iktisadi toparlanmanın güç kazandığına işaret etmektedir" ifadesi kullanıldı. TCMB ayrıca, "Ağustos başı itibarıyla iktisadi faaliyetteki normalleşme süreciyle birlikte, hedefli ilave likidite imkânlarının kademeli olarak azaltılacağını" duyurdu.

DHA / ET,EC

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