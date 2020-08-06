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Merkez Bankası: Gelişmeler yakından izleniyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.08.2020 18:47 | Son Güncelleme

TL’nin gün içinde yaşadığı büyük değer kaybı ile ilgili bir açıklama yapan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, "elindeki bütün araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda" kullanacağını duyurdu.

Türk Lirası'nın Amerikan Doları ve Euro karşısındaki büyük değer kaybının ardından bir açıklama yapan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), piyasalarda oluşan fiyat gelişmelerinin "yakından izlendiğini" ve "fiyat istikrarı ve finansal istikrar temel amaçları çerçevesinde, eldeki bütün araçların piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda" kullanılacağını bildirdi.

Açıklamada "Uygulamaya alınan mali ve parasal politikalar, küresel salgın hastalığın Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin sınırlandırılmasında ve üretken kapasitenin korunmasında başarılı olmuştur" denilerek "son dönemde açıklanan veriler iktisadi toparlanmanın güç kazandığına işaret etmektedir" ifadesi kullanıldı. TCMB ayrıca, "Ağustos başı itibarıyla iktisadi faaliyetteki normalleşme süreciyle birlikte, hedefli ilave likidite imkânlarının kademeli olarak azaltılacağını" duyurdu.

DHA / ET,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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