Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararı ne olacak? İşte Reuters anketi sonuçları

Son haftalarda ise ilk faiz indirimlerine yönelik beklentiler TCMB'nin söylemleriyle bir miktar ötelenmiş durumda. Bu öteleme Kavcıoğlu'nun, para politikasında erken gevşeme beklentisinin ortadan kalkması gerektiğini söylemi ardından geldi.

Son toplantıda Para Politikası için yapılan açıklama şu şekilde olmuştu;Şahap Kavcıoğlu (Başkan), Mustafa Duman, Elif Haykır Hobikoğlu, Uğur Namık Küçük, Oğuzhan Özbaş, Emrah Şener, Abdullah Yavaş.

Öte yandan ilk faiz indirimine ilişkin beklentiler ise bir önceki ankette yılın üçüncü çeyrekte yoğunlaşırken bu ay ki ankette beklentiler dördüncü çeyreğe doğru kaydı.

Kavcıoğlu'nun göreve beklenmedik hızlı ataması kendisinin bir an önce faiz indirimi yapmak için göreve geldiği beklentisi oluşturdu. Kavcıoğlu Mart sonunda görevi devralırken o hafta rutin tarihinden önce bir PPK toplantısı ile indirim beklentisi ile başlayan bu süreç hızlı faiz indirimi endişeleri olarak bugüne kadar devam etti.

Kavcıoğlu ise bugüne kadar faizleri %19'da sabit tutu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçen haftaki düşük faiz çağrısıyla tarihi zirve olan 8.88'e sıçrayan dolar/TL, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun para politikasında erken gevşeme beklentilerinin tamamen ortadan kalkması gerektiği açıklaması sonrası yönünü aşağı çevirdi.

Reuters'ın bu anketinde faiz indirimi sorusuna yanıt veren 16 ekonomistten 7'si ilk faiz indirimini üçüncü çeyrekte beklerken, 9'u ise bunun son çeyrekte olacağını öngördü. Bir önceki ankette politika faizinde indirim beklentileri üçüncü çeyrekte yoğunlaşmıştı. Reuters'ın Mayıs ayı anketinde ilgili beklentide üçüncü çeyrek için 10, dördüncü çeyrek 3 beklenti yer alıyordu.