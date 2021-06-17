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Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararı ne olacak? İşte Reuters anketi sonuçları

17.06.2021 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası'nın (TCMB) önümüzdeki hafta Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında enflasyondaki yukarı yönlü riskleri gözeterek politika faizini %19 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor. Merkez Bankası faiz kararı toplantı sonuçlarını bugün saat 14.00'da açıklayacak.

Merkez Bankası Haziran ayı faiz kararı ne olacak? İşte Reuters anketi sonuçları

Öte yandan ilk faiz indirimine ilişkin beklentiler ise bir önceki ankette yılın üçüncü çeyrekte yoğunlaşırken bu ay ki ankette beklentiler dördüncü çeyreğe doğru kaydı.

FAİZ KARARI BUGÜN AÇIKLANACAK

Haziran 2021 tarihli Merkez Bankası faiz kararı toplantısı, 17 Haziran 2021 saat 14.00'da sonuçları ile kamuoyuna duyurulacak.

Son toplantıda Para Politikası için yapılan açıklama şu şekilde olmuştu;Şahap Kavcıoğlu (Başkan), Mustafa Duman, Elif Haykır Hobikoğlu, Uğur Namık Küçük, Oğuzhan Özbaş, Emrah Şener, Abdullah Yavaş.

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.

REUTERS ANKETİ: TCMB FAİZ KARARI SABİT TUTULACAK

Reuters anketine katılan 19 kurumun tamamı Haziran ayında politika faizinin sabit tutulmasını bekliyor.

TCMB'nin açıklamalara rağmen yatırımcılar siyasetin düşük faiz istekliliğini de göz önüne alarak kısa vadede faizlerde indirim olacağı endişesini son dönemde azalmakla birlikte hala taşıyorlar.

Son haftalarda ise ilk faiz indirimlerine yönelik beklentiler TCMB'nin söylemleriyle bir miktar ötelenmiş durumda. Bu öteleme Kavcıoğlu'nun, para politikasında erken gevşeme beklentisinin ortadan kalkması gerektiğini söylemi ardından geldi.

Kavcıoğlu'nun göreve beklenmedik hızlı ataması kendisinin bir an önce faiz indirimi yapmak için göreve geldiği beklentisi oluşturdu. Kavcıoğlu Mart sonunda görevi devralırken o hafta rutin tarihinden önce bir PPK toplantısı ile indirim beklentisi ile başlayan bu süreç hızlı faiz indirimi endişeleri olarak bugüne kadar devam etti.

Kavcıoğlu ise bugüne kadar faizleri %19'da sabit tutu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçen haftaki düşük faiz çağrısıyla tarihi zirve olan 8.88'e sıçrayan dolar/TL, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun para politikasında erken gevşeme beklentilerinin tamamen ortadan kalkması gerektiği açıklaması sonrası yönünü aşağı çevirdi.

Reuters'ın bu anketinde faiz indirimi sorusuna yanıt veren 16 ekonomistten 7'si ilk faiz indirimini üçüncü çeyrekte beklerken, 9'u ise bunun son çeyrekte olacağını öngördü. Bir önceki ankette politika faizinde indirim beklentileri üçüncü çeyrekte yoğunlaşmıştı. Reuters'ın Mayıs ayı anketinde ilgili beklentide üçüncü çeyrek için 10, dördüncü çeyrek 3 beklenti yer alıyordu.

TCMB başkan değişikliğinin ardından değer kaybeden TL'nin yarattığı geçişkenlik etkisiyle Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) Nisan ayında %17'yi aşarak iki yılın zirvesine çıkmış ardından Mayıs ayında koronavirüs kapanması etkisiyle %16.59'a gerilemişti.

Merkez Bankası Nisan ayında enflasyonun tepe noktasını gördüğünü belirtiyor. Enflasyonun genel olarak %17 etrafında yüksek seyrini sürdürdükten sonra düşüşe geçmesi bekleniyor. TCMB enflasyonun üçüncü çeyreğin sonunda dördüncü çeyreğin başında belirgin düşüş göstereceğini öngörüyor. Piyasa ise belirgin düşüşü Kasım ve Aralık ayında bekliyor.

EKONOMİSTLERİN YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

TCMB'nin yıl sonu enflasyon beklentisi %12.2 seviyesinde bulunurken bugün sonuçları yayımlanan TCMB piyasa katılımcıları anketinde ise yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anketteki %13.81'den %14.46'ya yükseldi.

Reuters'ın ay başında derlediği ankette de yılsonu enflasyon tahminleri yukarı yönlü revizyonlarla birlikte neredeyse %15 seviyesine ulaşmış durumda. Yıl sonu tahmin medyanı Ocak'taki Reuters anketinde %10.80 seviyesinden yükselişe geçmişti. Yukarı yönlü revizyonlar Mart ayı itibarıyla belirginleşmişti ve halen de devam ediyor.

Fitch'in Avrupa kredi notları direktörü Douglas Winslow, online sunumda "erken" faiz indiriminin "önemli risk" olduğunu ve TCMB'nin yakında, %19 seviyesinde bulunan politika faizini düşürmek için fırsat arayacağını söyledi.

Yılsonu politika faizi anketinin medyanı %16.5 seviyesinde bulunurken, tahminler %15.25 ila %18 bandında yer alıyor.

Kaynak: Reuters

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